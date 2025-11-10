Language
    Capital Express 13245/46: कैपिटल एक्सप्रेस का ठिकाना बदला, मगर यात्रियों को फिर भी हो रही परेशानी

    By Kanchan Kishore Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 01:41 PM (IST)

    कैपिटल एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 13245/46 एवं 13247/48) का विस्तार राजेंद्र नगर टर्मिनल से आगे आरा जंक्शन तक कर दिया गया है। बावजूद इसके, ट्रेन के कोच बोर्ड पर अब भी पुराने गंतव्य स्टेशन राजेंद्र नगर का नाम प्रदर्शित हो रहा है।

    कैपिटल एक्सप्रेस का ठिकाना बदला, मगर यात्रियों को फिर भी हो रही परेशानी

    जागरण संवाददाता, आरा। रेलवे द्वारा कैपिटल एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 13245/46 एवं 13247/48) का विस्तार राजेंद्र नगर टर्मिनल से आगे आरा जंक्शन तक कर दिया गया है। बावजूद इसके, ट्रेन के कोच बोर्ड पर अब भी पुराने गंतव्य स्टेशन राजेंद्र नगर का नाम प्रदर्शित हो रहा है। इससे यात्रियों, विशेषकर सामान्य कोच में यात्रा करने वालों में भारी भ्रम की स्थिति बनी हुई है।

    यात्रियों का कहना है कि बोर्ड पर पुराने नाम के कारण कई बार लोग गलत ट्रेन में चढ़ जाते हैं और प्लेटफॉर्म पर अफरातफरी मच जाती है, जबकि रेलवे ने समय सारिणी में आरा को शामिल कर लिया है, लेकिन कोच बोर्ड और एलईडी डिस्प्ले अपडेट नहीं किए गए हैं।

    रेलवे सूत्रों के अनुसार, तकनीकी कारणों और नए बोर्ड की आपूर्ति में विलंब के चलते अपडेट का कार्य जारी है।

    यात्रियों ने मांग की है कि शीघ्र ही कोच बोर्ड, स्टेशन एनाउंसमेंट और वेबसाइट पर आरा जंक्शन का नाम प्रदर्शित किया जाए, ताकि भ्रम की स्थिति समाप्त हो और यात्रा सुचारू रहे।