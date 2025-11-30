Bulldozer Action: आरा में चलेगा प्रशासन का बुलडोजर, संदेश-पवना मार्ग कराया जाएगा अतिक्रमण मुक्त

संवाद सूत्र, संदेश (आरा)। संदेश–पवना पथ पर सरकारी जमीन पर बढ़ रहे अवैध कब्जों को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। अंचलाधिकारी अरुण कुमार ने थाना क्षेत्र के गैरमजरुआ भूमि (थाना नंबर 193, खाता संख्या 524, खेसरा संख्या 665) पर अस्थायी अतिक्रमण करने वाले 35 व्यवसायियों को नोटिस जारी किया है। प्रशासन ने स्पष्ट कहा कि सभी अतिक्रमणकारी 29 नवंबर तक अपना जवाब दें व स्वयं कब्जा हटाएं, अन्यथा बुलडोज़र चलाकर अतिक्रमण हटाया जाएगा। संदेश-पवना पथ के दोनों ओर वर्षों से अस्थायी दुकानों व ढांचों के कारण सड़क संकरी हो गई थी, जिससे जाम, दुर्घटना की आशंका तथा आवाजाही में दिक्कतें बढ़ गई थीं। राजस्व जांच में भूमि को पूरी तरह गैरमजरुआ आम श्रेणी का पाया गया, जिस पर किसी भी प्रकार का निजी निर्माण प्रतिबंधित है। नोटिस जारी होते ही बाजार क्षेत्र में हड़कंप मच गया है, जबकि स्थानीय लोगों ने प्रशासनिक कार्रवाई का समर्थन किया है।

प्रशासन के अल्टीमेटम के बाद खुद अतिक्रमण हटा रहे लोग वहीं, दूसरी ओर स्थानीय नगर पंचायत में अतिक्रमण को लेकर कराए गए माइकिंग के बाद से अतिक्रमणकारियों द्वारा स्वयं से अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया गया है। सैकड़ो की संख्या में अस्थाई रूप से रोड के चाट में बनाई गई दुकानों को अतिक्रमणकारियों द्वारा हटाने का कार्य पिछले दो दिन से युद्धस्तर पर किया जा रहा है।

हालांकि, शाहपुर व करनामेपुर में बाजार में अभी भी बहुत सारे दुकानदारों को लगता है कि नपं प्रशासन द्वारा अतिक्रमण को लेकर कराया गया अनाउंसमेंट पहले की तरह ही महज खानापूर्ति भर है। क्योंकि पिछले कई बार से अतिक्रमण हटाने के नाम पर सड़कों के चाट का पैमाइश व नोटिस किया गया है, लेकिन अतिक्रमण हटाने को लेकर कुछ नहीं किया गया।

हालांकि, इसबार प्रशासन का रूख थोड़ा सख्त दिखाई दे रहा है। क्योंकि प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है। इधर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस बल के साथ दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है।