बाल-बाल बचे BJP नेता बृजभूषण शरण सिंह, खराब मौसम के चलते धान के खेत में हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग

जागरण संवाददाता, आरा। उत्तर प्रदेश भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के हेलिकॉप्टर की खराब मौसम के कारण गुरुवार की शाम गजराजगंज ओपी क्षेत्र के तिरोजपुर चिमनी भट्ठा के पास एक धान के खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया।

जानकारी के अनुसार, बृजभूषण शरण सिंह बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भोजपुर जिले के संदेश विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी राधा चरण साह के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए थे। वे उदवंतनगर प्रखंड के छोटकी सासाराम मैदान में सभा को संबोधित करने के बाद हेलिकॉप्टर से रोहतास जिले के दिनारा जाने वाले थे।

पांच से सात मिनट बाद मौसम खराब बताया जाता है कि उड़ान भरने के मात्र पांच से सात मिनट बाद मौसम खराब हो गया और दृश्यता कम होने लगी। इस दौरान सुरक्षा को देखते हुए पायलट ने तिरोजपुर चिमनी भट्ठा के पास स्थित धान के खेत में हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कर दी।

अचानक खेत में हेलिकॉप्टर उतरते ही आसपास के ग्रामीण वहां दौड़ पड़े। सूचना पाकर स्थानीय पुलिस और एनडीए नेता भी मौके पर पहुंचे। इसके बाद बृजभूषण शरण सिंह को सुरक्षित सड़क मार्ग से अगले गंतव्य के लिए रवाना किया गया।