    बर्थडे पार्टी में डांसर के ठुमके देख बहक गया युवक, हर्ष फायरिंग में बच्चे के मामा को लगी गोली 

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 11:48 AM (IST)

    बिहार के भोजपुर में एक बर्थडे पार्टी में डांसर के ठुमके देखने के दौरान एक युवक हर्ष फायरिंग करने लगा। इस घटना में एक बच्चे के मामा को गोली लग गई। घटना ...और पढ़ें

    फायरिंग में हर्ष फायरिंग के बाद मामा अस्पताल में भर्ती। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले के पीरो थाना क्षेत्र अंतर्गत संभल टोला गांव में सोमवार की देर रात बर्थडे पार्टी में नाच के दौरान हर्ष फायरिंग की एक गंभीर घटना सामने आई है। फायरिंग के दौरान गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जख्मी युवक की पहचान पीरो थाना क्षेत्र के संभल टोला वार्ड संख्या एक निवासी हरी सिंह यादव के 29 वर्षीय पुत्र अखिलेश कुमार यादव के रूप में हुई है।जख्मी युवक को बाएं सीने के भाग में लगी है।

    आनन–फानन में पहले इलाज के लिए पहले पीरो अनुमंडलीय अस्पताल और फिर आरा सदर अस्पताल लाया गया। बाद में पटना रेफर कर दिया गया। फिलहाल जख्मी की हालत गंभीर बताई जा रही है।वह रिश्ते में बच्चे का मामा लगता है। पुलिस एक आरोपित लाल बाबू यादव को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। हालांकि, हथियार बरामद नहीं हो सका है।

     कैसे हुई घटना?

    इधर, जख्मी युवक अखिलेश कुमार यादव ने बताया कि उनके भांजे, सहार थाना क्षेत्र के खैरा बाजार निवासी हरेराम यादव के तीन वर्षीय पुत्र लवकुश कुमार का तीसरा जन्मदिन, उनके घर यानी ननिहाल में मनाया जा रहा था।

    जन्मदिन के मौके पर परिवार की ओर से डांस पार्टी का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के दौरान परिवार के सभी सदस्य और ग्रामीण खाना खाने के बाद नाच देखने में जुटे हुए थे।

    अखिलेश ने बताया कि वह खाना खिलाने के बाद साइड में खड़े होकर कार्यक्रम की व्यवस्था और विधि-व्यवस्था पर नजर रख रहे थे। इस दौरान एक युवक ने कमर से पिस्टल निकालकर नर्तकी को देखते हुए अचानक हर्ष फायरिंग शुरू कर दी।

    फायरिंग के दौरान एक गोली सीधे अखिलेश के सीने में आ लगी। गोली लगते ही वे लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

    परिजन और ग्रामीणों की मदद से उसे तुरंत पीरो अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से डाक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए आरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पीरो पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

    थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि एक आरोपित लाल बाबू यादव को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। कांड में प्रयुक्त हथियार बरामद नहीं हो सका है।