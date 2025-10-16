भोजपुर के बिहिया में क्रासिंग बंद होने से शहर में दो फाड़, अंडरपास की दरकार, जाम से कारोबार पर प्रतिकूल असर

अंडरपास समय की बड़ी जरूरत है। इस दिशा में कार्य जल्द होना चाहिए।



मुना श्रीवास्तव, बिहिया





अंडरपास जरूरी है। पूर्व सांसद ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।



डा. इमरान, बिहिया





बाजार तक पहुंचने में काफी परेशानी होती है। अंडरपास बन जाने से लोगों को राहत मिलेगी।



सर्वजीत कुमार, वार्ड पार्षद, बिहिया





अंडरपास बनने से कम से कम ठेला और छोटी गाड़ियां आ-जा सकेंगी, जिससे व्यापार में सुगमता आएगी।



महेश कुमार, बिहिया





व्यापार और जनजीवन प्रभावित है। क्रासिंग बंद रहने से लोगों को शहर के दूसरे हिस्से में जाने के लिए कई किलोमीटर लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है।



अमन कुमार, बिहिया

अंडर पास नहीं होने से कारोबार प्रभावित है। जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए।



- संजय कुमार, रंगीला लिट्टी, बिहिया