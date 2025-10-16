भोजपुर के बिहिया में क्रासिंग बंद होने से शहर में दो फाड़, अंडरपास की दरकार, जाम से कारोबार पर प्रतिकूल असर
बिहार के बिहिया में रेलवे क्रॉसिंग बंद होने से शहर दो भागों में बंट गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। रेलवे ओवरब्रिज के कारण बाजार में ग्राहकों की कमी हो गई है और व्यापार पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। स्थानीय लोग अंडरपास बनाने की मांग कर रहे हैं ताकि पैदल यात्रियों और छोटे वाहनों को राहत मिल सके और व्यापार में सुगमता आए।
कौशल कुमार मिश्रा, बिहिया (आरा)। विधानसभा चुनाव की आहट के बीच बिहिया में अंडरपास निर्माण की मांग उठने लगी है। रेल ओवर ब्रिज निर्माण के बाद बाजार का रेलवे क्रासिंग बंद होने से रेलवे लाइन के दोनों ओर बसे इलाके दो हिस्सों में बंट गए हैं, जिससे आमजन के साथ-साथ व्यापार पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। आरओबी बाजार के ऊपर से ही गुजर जाता है और पुल पार कर वापस बाजार में आना जंग जीतने के सामान होता है। आरओबी के नीचे सर्विस रोड में भीषण जाम लगता है।
स्थानीय लोग वर्षों से बिहिया नगर में अंडरपास निर्माण की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि क्रासिंग बंद रहने से पैदल यात्रियों, स्कूली बच्चों, दिव्यांगजनों और वाहनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारी वर्ग का कहना है कि ग्राहकों का आना-जाना प्रभावित होने से कारोबार पर बुरा असर पड़ा है।
पूर्व सांसद तथा केंद्रीय मंत्री ने कई बार अंडर पास बनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन नहीं बना। इसके अभाव में लोगों को या तो आरओबी की सीढ़ियां चढ़ कर या रेलवे लाइन पार कर या कई किलोमीटर का चक्कर लगाकर इस बाजार से उस बाजार में जाना पड़ रहा है।
कहते हैं लोग
अंडरपास समय की बड़ी जरूरत है। इस दिशा में कार्य जल्द होना चाहिए।
मुना श्रीवास्तव, बिहिया
अंडरपास जरूरी है। पूर्व सांसद ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।
डा. इमरान, बिहिया
बाजार तक पहुंचने में काफी परेशानी होती है। अंडरपास बन जाने से लोगों को राहत मिलेगी।
सर्वजीत कुमार, वार्ड पार्षद, बिहिया
अंडरपास बनने से कम से कम ठेला और छोटी गाड़ियां आ-जा सकेंगी, जिससे व्यापार में सुगमता आएगी।
महेश कुमार, बिहिया
व्यापार और जनजीवन प्रभावित है। क्रासिंग बंद रहने से लोगों को शहर के दूसरे हिस्से में जाने के लिए कई किलोमीटर लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है।
अमन कुमार, बिहिया
--------
अंडर पास नहीं होने से कारोबार प्रभावित है। जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए।
- संजय कुमार, रंगीला लिट्टी, बिहिया
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।