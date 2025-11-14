Bihar Election Result 2025: शाहपुर को मिला सबसे युवा विधायक, ‘ओझा ब्रांड’ की वापसी; MGB को झटका!
बिहार के शाहपुर में 2025 में सबसे युवा विधायक का चुनाव हुआ है, जिससे ‘ओझा ब्रांड’ की वापसी हुई है। इस परिणाम ने महागठबंधन (MGB) को झटका दिया है। युवा नेतृत्व के उदय से क्षेत्र में विकास की नई उम्मीदें जगी हैं, वहीं MGB के लिए यह परिणाम निराशाजनक रहा।
संवाद सूत्र, शाहपुर (आरा)। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए समर्थित भाजपा के राकेश रंजन की जीत कई मायनों में खास रही। इस जीत के साथ ही राकेश रंजन शाहपुर विधानसभा में अब तक के सबसे युवा विधायक बन गए। जीत के बाद क्षेत्र के लोगों में एक बात की भी चर्चा होती रही कि गाऊना के रूप में राकेश आ गइले।
स्व.विशेश्वर ओझा को क्षेत्र में लोग सम्मान से गाउना कहते थे। राजेश रंजन महज 27 वर्ष के उम्र में शाहपुर के विधायक निर्वाचित हुए। वही तिवारी खानदान के बाद दूसरा विरासती खानदान के सदस्य बन गए जिसका दूसरा सदस्य बिहार विधानसभा में शाहपुर का प्रतिनिधित्व करेगा।
साथ ही साथ राजद के राहुल तिवारी के अपने दादा पंडित रामानंद तिवारी की तरह हैट्रिक लगाने की मंसूबे पर पानी फेर दिया। वही माता व पिता के हराने वाले विधानसभा चुनाव में हराने वाले राहुल तिवारी को करारी शिकस्त देकर बदला भी चुका दिया।
इसके साथ ही विधानसभा में ओझा ब्रांड को पुनः स्थापित किया। पिछले दो चुनाव वर्ष 2015 व 2020 के चुनाव में पार्टी को मिली हार को इसबार जीत में तब्दील कर आलोचना करने वाले विरोधियों का भी मुंह बंद कर दिया। परिवार के एकजुट होने का भी इसबार के चुनाव काफी फायदा मिला जो वोटों माध्यम से दिख भी रहा है।
विधानसभा क्षेत्र की जनता ने फिर से ओझा ब्रांड को अपना भरपूर समर्थन दिया है। भाजपा के समर्थकों ने इसबार वोटों की इस तरह से किलाबंदी किया कि महागठबंधन के लोग समझ ही नहीं पाए। महागठबंधन को कई स्थानों पर भीतरघात भी झेलना पड़ा है जो एनडीए के लिए फायदेमंद साबित हुई।
