दिलीप कुमार ओझा, शाहपुर (आरा)। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में सिमरिया पहले से गढ़ रहा है, लेकिन दूध को बाजार भेजना और बेचना पशुपालकों के लिए हमेशा से एक चुनौती थी। पिछले चार वर्षों से श्वेत क्रांति के बूते यहां के पांच सौ पशुपालक समृद्धि की राह पर हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन को मजबूत आधार देने के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने में डुमरिया स्थित दुग्ध चिलिंग प्लांट एवं उत्पादन केंद्र अहम भूमिका निभा रहा है। संस्थान से 15 दुग्ध उत्पादक समितियों के करीब पांच सौ पशुपालक जुड़े हैं। इनसे प्रतिदिन लगभग तीन हजार लीटर दूध का संग्रह किया जाता है। दूध की नियमित खरीद से पशुपालकों को अपनी उपज बेचने के लिए बाजार तलाशने की परेशानी नहीं होती और उन्हें आमदनी का एक स्थायी माध्यम मिल रहा है।

पशुपालकों को समृद्धि की राह दिखाने की शुरुआत पांच साल पूर्व हुई। क्षेत्र के ही पशुपालक वेदव्यास सिंह ने दूध को बाहर भेजने की बजाय गांव में ही परिष्कृत कर उसके उत्पाद बेचने की योजना तैयार की और एक छोटा सा चिलिंग प्लांट स्थापित किया।

उन्होंने बताया कि दियारा क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन अधिक होता था, लेकिन बाजार उपलब्ध नहीं था। उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में लिया और प्लांट लगाया। साथ ही पशुपालकों को जागरूक करने के लिए आसपास के गांवों में दुग्ध उत्पादन समिति बनाने हेतु प्रोत्साहित किया।

आज डुमरिया का 'शुभ लक्ष्मी फूड एंड बेवरेजेज' स्थानीय स्तर पर एक ब्रांड बन चुका है। यहां प्रतिदिन करीब तीन क्विंटल पनीर के अलावा शुद्ध देसी घी, राजभोग, रसगुल्ला, पेड़ा और दही तैयार किया जा रहा है। चिलिंग केंद्र में बना पनीर तीन सौ रुपये प्रति किलो की दर से पांच एवं 10 किलो के पैकेट में मिठाई कारोबारियों को भेजा जाता है, जहां से वे इसे खुदरा में मांग के अनुसार बेचते हैं। रोजगार के साथ दुग्ध व्यवसाय को प्रोत्साहन भी संचालक वेदव्यास सिंह के अनुसार, प्रतिदिन करीब एक से डेढ़ लाख रुपये की बिक्री हो रही है। संस्थान में लगभग 20 लोगों को रोजगार मिला है। कामगारों को प्रतिमाह 12 हजार रुपये वेतन के साथ भोजन भी दिया जाता है।

पशुपालक समिति से जुड़े सुहिया के अर्जुन यादव, डुमरिया के राजेश यादव व बिरबली सिंह, रमदतही के अजीत तिवारी तथा महुआर के अरुण पांडे बताते हैं कि स्थानीय स्तर पर दुग्ध उत्पादन इकाई होने से उनका जीवन आसान हुआ है।

पहले 20 किलोमीटर दूर बाजार में दूध भेजने के दौरान कई बार वह फट जाता था, लेकिन अब गांव में ही दूध जमा हो जाता है। फैट के हिसाब से 39 रुपये से 58 रुपये प्रति लीटर की दर से हर पखवाड़े हिसाब होता है और पशुपालकों के खाते में पैसा आ जाता है।

पलायन रोकने में मदद, ऐसे बदली पशुपालकों की जिंदगी दियारा क्षेत्र में रोजगार और बाजार एक बड़ी समस्या है। डुमरिया के करिया यादव रोजी-रोटी के लिए सूरत में रह रहे थे। गांव में पशुपालन का विकल्प मिला तो अब चार मवेशियों के सहारे अपनी आजीविका चला रहे हैं।