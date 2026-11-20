जागरण संवाददाता, पटना। प्राकृतिक खेती के जरिये कृषि लागत कम करने और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने की तकनीक किसानों तक पहुंचाने की पहल की जा रही है। इसी कड़ी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना में आयोजित तीन दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रवार को संपन्न हुआ।

बामेती की ओर से प्रायोजित इस प्रशिक्षण में बिहार के आठ जिलों के 31 किसानों और प्रसार कर्मियों ने भाग लिया। प्राकृतिक खेती : सिद्धांत, पद्धतियां एवं किसानों के लिए अवसर विषय पर आयोजित प्रशिक्षण में पटना, गया, नवादा, नालंदा, भोजपुर, सारण, औरंगाबाद और जहानाबाद के प्रतिभागियों को प्राकृतिक खेती की तकनीकों से अवगत कराया गया।

टिकाऊ कृषि व्यवस्था के लिए प्राकृतिक खेती महत्वपूर्ण विशेषज्ञों ने बताया कि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल से रासायनिक आदानों पर निर्भरता घटाने और खेती की लागत कम करने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। कार्यकारी निदेशक डा. आशुतोष उपाध्याय ने कहा कि टिकाऊ कृषि व्यवस्था के लिए प्राकृतिक खेती महत्वपूर्ण है।