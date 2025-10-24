Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Bihar Weather Update: छठ तक रहेगा खुशगवार मौसम, पर्व के बाद गुलाबी सर्दी देगी दस्तक

    By Arun Prashad Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 09:27 PM (IST)

    बिहार में छठ पर्व तक मौसम सुहावना बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है और आसमान साफ रहेगा। छठ के बाद गुलाबी सर्दी की शुरुआत होने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और ठंड का एहसास होगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    छठ तक रहेगा खुशगवार मौसम, पर्व के बाद गुलाबी सर्दी देगी दस्तक

    जागरण संवाददाता, आरा। मौसम का मिजाज इन दिनों बेहद सुहावना बना हुआ है। सूर्य देव के तेवर नरम पड़ गए हैं और ठंडी हवाओं ने लोगों को सुबह-शाम सुकून का एहसास कराना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि छठ पर्व तक मौसम खुशगवार रहेगा, लेकिन पर्व बीतते ही गुलाबी सर्दी दस्तक देगी। अगले छह दिनों में तापमान में करीब छह डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बुधवार से हल्की वर्षा की भी संभावना जताई गई है, जिससे ठंड का असर और बढ़ जाएगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, उत्तर-पश्चिमी हवाओं के सक्रिय होने और बादलों की हलचल के कारण पारा लगातार नीचे आएगा। दिन के तापमान में कमी के साथ ही सुबह और देर शाम ठंडक महसूस की जाएगी।

    मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, इस दौरान अधिकतम तापमान में निरंतर गिरावट दर्ज होगी। वहीं, न्यूनतम तापमान में भी दो से तीन डिग्री की कमी आने की संभावना है।

    स्थानीय लोगों का कहना है कि दिन में हल्की धूप और शाम को चलती ठंडी हवा ने मौसम को मनभावन बना दिया है। बाजारों और घाटों पर छठ की तैयारियों के बीच यह मौसम लोगों को खूब भा रहा है। छठ पर्व के बाद जैसे ही हल्की बारिश और उत्तर की ठंडी हवाएं मिलेंगी, गुलाबी सर्दी पूरी तरह से दस्तक दे देगी।

    सप्ताह भर का संभावित तापमान (डिग्री सेल्सियस में)

    दिन न्यूनतम अधिकतम
    शनिवार 24 32
    रविवार 24 31
    सोमवार 24 31
    मंगलवार 24 31
    बुधवार 24 27
    गुरुवार 24 26
    शुक्रवार 23 27