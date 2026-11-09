बिहार-यूपी बॉर्डर विवाद: प्रशासन ने जब्त की 1156 बीघा जमीन, बलिया DM को सौंपे जाएंगे भूमि रिकॉर्ड

संवाद सूत्र, बड़हरा (आरा)। बिहार-उत्तर प्रदेश सीमा विवाद और सोहरा, त्रिभुआनी एवं पद्ममिनीया गांवों के बीच लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवाद के समाधान को लेकर बड़हरा अंचल कार्यालय में बैठक की गई।

बैठक में एसडीपीओ टू रंजीत कुमार सिंह, अंचलाधिकारी अंशु प्रसून तथा कृष्णगढ़ थानाध्यक्ष रौशन कुमार की उपस्थिति में तीनों गांवों के किसानों के साथ विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक में त्रिवेदी आयोग की अनुशंसा पर बिहार से उत्तर प्रदेश को स्थानांतरित मौजा - मंदरौली कंस उर्फ त्रिभुआनी एवं मोहनपुर के किसानों के भूमि अभिलेख उत्तर प्रदेश के बलिया जिलाधिकारी को भेजने के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार करने के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया।

सोहरा, त्रिभुआनी और पद्मिनीया के बीच भूमि विवाद के समाधान तक शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सरकार की ओर से पूर्व नाम पद्ममिनीया एवं वर्तमान मौजा सोहरा की 1156 बीघा जमीन को समस्या का निराकरण होने तक जब्त रखने की सूचना किसानों को दी गई।