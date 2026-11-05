पश्चिमी चंपारण में जमीन रजिस्ट्री घोटाले का पर्दाफाश, 40 पर वारंट और 17 की संपत्ति होगी कुर्क

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिमी चंपारण)। West Champaran News: जिले में जमीन की खरीद-बिक्री के दौरान सरकारी राजस्व को चूना लगाने वाले 57 रसूखदारों पर जिला प्रशासन ने सख्त शिकंजा कस दिया है।

निबंधन शुल्क और स्टांप ड्यूटी में हेराफेरी कर दो करोड़ रुपये से अधिक की राजस्व चोरी के इस मामले में 40 आरोपितों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है।

वहीं, कानून से बचने की कोशिश कर रहे 17 अन्य लोगों की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। यह पूरी कार्रवाई नीलाम पत्रवाद दायर करके की जा रही है।

फर्जीवाड़े का हुआ पर्दाफाश

जिला निबंधन कार्यालय के साथ-साथ चनपटिया और नरकटियागंज निबंधन कार्यालय के पुराने दस्तावेजों की जांच में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है।

जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि कई मामलों में व्यावसायिक जमीन को आवासीय या कृषि भूमि दर्शाकर उसकी रजिस्ट्री कराई गई थी।

इसके अलावा, दस्तावेजों में हेराफेरी कर जमीन का वास्तविक मूल्यांकन छिपाया गया, जिसके कारण सरकार को मिलने वाले स्टांप और निबंधन शुल्क में भारी नुकसान उठाना पड़ा है।

छह थानों को भेजा गया आदेश

जिला नीलाम पदाधिकारी की ओर से इन सभी आरोपितों के विरुद्ध बॉडी वारंट जारी किया गया है। इन आदेशों के प्रभावी अनुपालन के लिए नगर, शिकारपुर, चनपटिया, मझौलिया, मनुआपुल और मैनाटांड़ समेत कुल छह थानों को बॉडी वारंट और कुर्की के निर्देश भेज दिए गए हैं।