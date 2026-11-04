पश्चिम चंपारण में 150 से अधिक जमीन के दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल से गायब, रजिस्ट्री और सत्यापन में बढ़ सकती परेशानी

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। बिहार में पश्चिम चंपारण जिले में जमीन से जुड़े दस्तावेजों को ऑनलाइन देखने वाले भू स्वामियों के लिए परेशानी उत्पन्न हो गई है। जिले के 150 से अधिक भू दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हैं।

इनमें वर्ष 2006 से 2024 के बीच के कुछ मौजों के भू दस्तावेज शामिल हैं। दस्तावेजों के ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने के कारण संबंधित जमीन मालिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खासकर जमीन की खरीद-बिक्री, स्वामित्व की पुष्टि और अन्य आवश्यक कार्यों के दौरान इन अभिलेखों की जरूरत पड़ सकती है। इस समस्या को दूर करने के लिए जिला अवर निबंधन कार्यालय की ओर से पहल शुरू की गई है। ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होने वाले भू दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी संबंधित लोगों को भेजने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इसके साथ ही संबंधित भू स्वामियों से अपने मूल दस्तावेज के आधार पर उपलब्ध कराए गए अभिलेखों का सत्यापन कराने की अपील की गई है।

जिला अवर निबंधन पदाधिकारी गिरिश चंद्र के अनुसार, वर्ष 2006 से 2024 के बीच कुछ मौजों के भू दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इन दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है, ताकि भू स्वामियों को भविष्य में किसी तरह की परेशानी न हो।