बेतिया राज की जमीन पर कब्जा करने वालों की खैर नहीं, अब घर पहुंचेगा प्रशासन का नोटिस

संवाद सूत्र, मधुबनी (पश्चिम चंपारण)। सरकारी जमीन पर वर्षों से कब्जा जमाकर बैठे लोगों की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। मधुबनी प्रखंड के बांसी बाजार में बेतिया राज की जमीन पर प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।

अंचल प्रशासन की ओर से जमीन की पैमाइश कराकर उसे चिह्नित कर लिया गया है। अब अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजकर जमीन खाली करने का निर्देश दिया जाएगा। इससे अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। पैमाइश कर जमीन की हुई पहचान बांसी बाजार स्थित बेतिया राज की जमीन की अंचल प्रशासन की ओर से पैमाइश कराई गई। इस दौरान जमीन की सीमाओं का निर्धारण कर उसे चिह्नित किया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई को अतिक्रमण हटाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

नोटिस देकर मिलेगा जमीन खाली करने का मौका अंचलाधिकारी नंदलाल राम ने बताया कि चिह्नित जमीन पर जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस के माध्यम से अतिक्रमणकारियों को जमीन खाली करने का निर्देश दिया जाएगा।