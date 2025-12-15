Ara News: खुद को दारोगा और सिपाही बता अवैध वसूली करते यूपी के जालसाज गिरफ्तार, रंगदारी एक्ट के तहत FIR

Language
    By Deepak Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 08:16 PM (IST)

    बिहार के भोजपुर जिले में टाउन थाना पुलिस ने दो ऐसे जालसाजों को गिरफ्तार किया है जो खुद को दारोगा और सिपाही बताकर लोगों से अवैध वसूली कर रहे थे। ये जाल ...और पढ़ें

    खुद को दारोगा और सिपाही बता अवैध वसूली करते यूपी के जालसाज गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, आरा। टाउन थाना पुलिस ने दारोगा एवं सिपाही बताकर पब्लिक से शराब में फंसाने के नाम पर अवैध वसूली करते दो जालसाजों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी धरहरा इलाके से हो सकी। पकड़े गए आराेपितों में यूपी के जाैनपुर जिले के महाराजगंज थाना के बदलापुर गांव निवासी अभिषेक सिंह एवं मेरठ जिले के इंचोली थाना के मवाना गांव निवासी सोनू उर्फ शाह नजर शामिल है।

    दोनों के पास से अवैध वसूली के करीब एक हजार रुपये बरामद किया गया है। इसे लेकर चंदन यादव के बयान पर दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी की गई है। पीड़ित ने स्वयं को पुलिस बता धमकाने एवं रंगदारी के रूप में नकदी लेने का आरोप लगाया है।

    इस संबंध में नवादा थाना के श्रीटोला निवासी चंदन यादव के बयान पर दोनों के विरुद्ध रंगदारी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि दोनों व्यक्तियों ने स्वयं को पुलिसकर्मी बताकर धमकाया और रंगदारी के रूप में नकदी ले ली।

    जानकारी के अनुसार, रविवार की शाम चंदन यादव अपने दोस्त से मिलने धरहरा अनुसूचित जाति टोला गए थे। इसी दौरान दो व्यक्ति पहुंचे और स्वयं को टाउन थाना का पुलिसकर्मी बताकर उनसे पूछताछ करने लगे। उन्होंने शराब पीने आने का आरोप लगाते हुए कहा कि पैसा नहीं दोगे तो शराब के केस में फंसा देंगे।

    इसी दौरान एक व्यक्ति स्वयं को दारोगा बता रहा था। दोनों आरोपितों ने पीड़ित की जेब से जबरन एक हजार रुपये निकाल लिए। शोरगुल होने पर भीड़ जुट गई और टाउन थाना की क्रास मोबाइल टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देखकर दोनों भागने लगे, लेकिन पीछा कर उन्हें दबोच लिया गया।

    पूछताछ में दोनों ने अपना सही नाम-पता बताया। पुलिस ने उनके पास से वसूला गया एक हजार रुपये भी बरामद कर लिया है। पुलिस मोबाइल जब्त कर जांच -पड़ताल कर रही है। प्राथमिकी के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में लगी हुई है।