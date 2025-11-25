रस्ते में है उसका घर...; प्रेमिका के भाइयों ने रोका फिर कर दिया बुरा हाल, आरा की घटना
Bihar News: आरा में एक युवक अपनी प्रेमिका के घर के पास से जा रहा था, तभी प्रेमिका के भाइयों ने उसे रास्ते में रोककर बुरी तरह पीटा। प्रेम प्रसंग से नाराज भाइयों ने लाठी-डंडों से हमला किया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक का अस्पताल में इलाज कराया गया।
जागरण संवाददाता, आरा। Arrah Crime News: मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पिरौटा गांव में प्रेमिका के भाई ने प्रेमी की जमकर पिटाई कर दी।
गंभीर रूप से जख्मी युवक को डायल 112 की टीम अपनी गाड़ी से सदर अस्पताल ले गई। वहां उसका इलाज किया गया। जख्मी युवक मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पिरौटा गांव निवासी राधेश्याम यादव का 25 वर्षीय श्रवण यादव है।
श्रवण यादव ने बताया कि एक लड़की से उसका पांच सालों से प्रेम-प्रसंग चल रहा है। इसे लेकर उसके भाइयों से कई बार उसका झगड़ा भी हो चुका है।
रास्ते में पड़ता है प्रेमिका का घर
उसकी प्रेमिका का घर उसके घर के रास्ते मे पड़ता है। मंगलवार की शाम वह बाजार से घर लौट रहा था। लौटने के क्रम लड़की के घर के पास उसके भाइयों ने घेर लिया।
वे जबरन अपने घर के पास ले गए और बुरी तरह मारा-पीटा। सूचना पर मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस वाहन द्वारा उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया।
जख्मी श्रवण यादव ने बताया कि लड़की से बात करने पर उसकी पिटाई की गई है। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
पत्नी के साथ बैठे यात्री ने सीट बदलने को कहने पर पीटा
टाउन थाना क्षेत्र के सिंडिकेट मोड़ पर मंगलवार की दोपहर मामूली विवाद को लेकर एक ई-रिक्शा चालक की पिटाई कर दी गई। साथ ही ई-रिक्शा का शीशा को भी तोड़ दिया गया।
जख्मी चालक 28 वर्षीय सुभाष कुमार बड़हरा थाना क्षेत्र के बखोरापुर गांव निवासी विमल साह के पुत्र हैं। वे ई-रिक्शा चालक है एवं गांगी से स्टेशन ई-रिक्शा चलाते है।
सुभाष कुमार ने बताया कि मंगलवार की दोपहर जब वे ई-रिक्शा लेकर सिंडिकेट मोड पर पहुंचे थे, तभी उसके ई-रिक्शा पर एक युवक अपनी पत्नी के साथ बैठा था।
अन्य सवारी आने पर जब उन्होंने दूसरी सीट पर जाने के लिए बोला तो इसी बात को लेकर उनके बीच नोकझोंक हुई। इसके बाद उक्त युवक ने ई-रिक्शा चालक की पिटाई कर दी।
इसके बाद उक्त युवक द्वारा उसके ई-रिक्शा के आगे का शीशा भी पूरी तरह तोड़ दिया गया। जख्मी चालक ने उक्त युवक पर मारपीट कर जख्मी करने व अपने ई-रिक्शा का शीशा तोड़ने का आरोप लगाया है।
