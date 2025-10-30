बिहार चुनाव: प्रधानमंत्री की सभा के लिए बनेंगे तीन हेलीपैड, एसपीजी ने संभाली कमान

जागरण संवाददाता,आरा(भोजपुर)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो नवंबर को आरा के मझौवां हवाई अड्डा मैदान से शाहाबाद का चुनावी माहौल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पक्ष में मजबूत करने का प्रयास करेंगे। पीएम की सभा के लिए जोरशोर से तैयारी हो रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री के लिए तय प्रोटोकाल के अनुरूप जिला प्रशासन भी तैयारी में जुटा है। कार्यक्रम स्थल पर तीन हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। वहीं, विशाल मंच और सामने श्रोताओं के लिए पंडाल बनाए जा रहे हैं। सभा को लेकर पीएम की सुरक्षा में रहने वाली एसपीजी ने भी कमान संभाल ली है। सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी भी जिला में पहुंच गए हैं और तैयारी पर पैनी नजर रख रहे हैं।

तैयारी से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री की सभा के लिए तीन हेलिकॉप्टर के ग्राउंड पर उतरने की तैयारी की जा रही है। सुरक्षा मानक के तहत प्रधानमंत्री की सभा में विभिन्न निगरानी यंत्रों से लैस एक हेलिकाप्टर पहले उतरता है और उसके सिग्नल पर दूसरा हेलिकॉप्टर हवा में निगरानी करता है और पीएम के हेलिकॉप्टर के उतरने तक आसमान में सक्रिय रहता है।

निगरानी हेलिकॉप्टर के उतरने के लिए भी अलग से हेलिपैड को तैयार रखा जाता है। इधर, प्रधानमंत्री की सभा को लेकर पहुंच पथ को दुरुस्त किया जा रहा है और चकाचक सड़क बनाई जा रही है। जिला निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है।