Bihar Politics: टिकट कटा तो पूर्व विधायक ने पार्टी को दिया 'श्राप', बोले- वो कभी CM नहीं बन पाएगा

भाजपा से वर्तमान विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह को टिकट मिला तो पार्टी के एक वरीय नेता बागी हो गए। वहीं, राजद ने यहां से नामांकन की अंतिम तिथि से एक दिन पहले राम बाबू सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया तो पार्टी के पूर्व विधायक सरोज यादव बिफर पड़े और पार्टी को ही सार्वजनिक रूप से श्राप देने लगे।

संवाद सूत्र, कोईलवर (आरा)। भोजपुर जिले का बड़हरा विधानसभा क्षेत्र इस बार भी सुर्खियों में है। भाजपा और राजद दोनों में यहां से कई दावेदार पटना तक जाकर अपनी पार्टी का सिंबल पाने की कोशिश में जुटे रहे।

उन्होंने गुरुवार की रात सोशल मीडिया पर लाइव आकर पार्टी नेतृत्व पर जमकर निशाना साधा, उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी पूरी तरह “भ्रष्ट” हो चुकी है और कहा— “मैं श्राप देता हूं कि वो मुख्यमंत्री कभी नहीं बन पाएगा।”

इसके बाद उन्होंने मंदिर में अपने समर्थकों के साथ बैठक कर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उनका यह बयान इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो गया, जिसके बाद वे सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए।

समर्थकों ने जहां उनके साहस की तारीफ की, वहीं कई लोगों ने इसे राजनीति में मर्यादा की सीमाओं को पार करना बताया। बड़हरा विधानसभा में यह घटना अब चुनावी चर्चा का प्रमुख विषय बन चुकी है। वहीं, सरोज यादव ने शुक्रवार को बागी तेवर अख्तियार करते हुए बड़हरा से नामांकन पर्चा भी दाखिल कर दिया।