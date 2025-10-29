संवाद सूत्र, चरपोखरी (भोजपुर)। लोजपा (आर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बुधवार को अगिआंव विधानसभा क्षेत्र के चरपोखरी खेल मैदान में महेश पासवान के पक्ष में चुनावी जनसभा की। उन्‍होंने जात-पात और धर्म से ऊपर उठकर एनडीए प्रत्‍याशी के लिए वोट की अपील की। कहा कि मुख्यधारा से जुड़ा हुआ विधायक ही बड़ी परियोजनाएं लेकर आएगा। दूसरे को चुनेंगे तो पांच साल पछताएंगे। इस दौरान उन्‍होंने अपनी राजनीतिक हत्‍या की साजिश का आरोप भी लगाया।

केंद्र के साथ राज्‍य में रहेगी सरकार तो होगा भरपूर विकास अपने संबोधन में चिराग ने वोट मांगने के साथ अपनी राजनीतिक चुनौतियों को भी खुलकर जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार केंद्र में है और अगर बिहार में भी हमारी सरकार रहेगी तो दोनों सरकार मिलकर बिहार को उन्नति की ओर ले जाएंगी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख किया और दावा किया कि अगर महेश पासवान विधानसभा पहुंचते हैं तो अगिआंव क्षेत्र का सर्वाधिक विकास होगा। लोगों के समर्थन से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। दूसरी ओर केंद्र में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार है।इससे एक सोच की सरकार बनेगी जो बिहार के विकास को रफ्तार देगी। वही उन्होंने सभा मे एक भावुक और सीधा संदेश दिया।