बिहार विधानसभा चुनाव 2025: क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी व ''पंचायत'' के सचिव जी और विधायक जी बने स्टेट स्वीप आईकान

धर्मेंद्र कुमार सिंह, आरा(भोजपुर)। विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर चुनाव आयोग बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चला रहा है। इस अभियान को और गति देने के लिए खेल और कला जगत से जुड़े बिहार के नामचिन हस्तियों को नए सिरे से जोड़ा गया है। देश के मशहूर क्रिकेटर समस्तीपुर निवासी वैभव सूर्यवंशी और ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर आने वाली लोकप्रिय सीरीज ''पंचायत'' में सचिव जी की मशहूर भूमिका निभाने वाले वैशाली के अभिनेता चंदन राय एवं इसी सीरीज में विधायक जी की शानदार भूमिका निभाने वाले सहरसा के प्रसिद्ध अभिनेता पंकज झा उर्फ पंकज रामानंद झा को स्वीप आइकॉन बनाया गया है।

उल्लेखनीय हो कि वैभव सूर्यवंशी की उम्र 18 वर्ष से कम होने के कारण इन्हें फ्यूचर वोटर आइकॉन के रूप में स्टेट आइकॉन बनाया गया है। इन तीनों के अलावे आधा दर्जन अन्य लोगों को भी जिला स्तर पर भी स्वीप आइकॉन बनाया गया है। इसमें भोजपुर जिले की मशहूर अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय वुशू खिलाड़ी सौम्या आनंद और आयुष ठाकुर के साथ-साथ रोहतास की हॉकी खिलाड़ी ज्योति कुमारी व पेंटिंग के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करने वाले अशोक कुमार विश्वास, जमुई के सामाजिक कार्यकर्ता तबस्सुम अली को स्वीप आईकॉन बनाया गया है।

दूसरी तरफ पटना के सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुमार, जमुई के संतोष कुमार पांडे और रोहतास के शेखर चौरसिया को पीडब्ल्यूडी का आइकॉन बनाया गया है। मालूम हो कि इन सभी मशहूर हस्तियों को राज्य और जिला स्तर पर आइकॉन बनाने के लिए संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम के द्वारा सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेजा गया था।