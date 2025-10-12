Bihar Election: एनडीए-महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अभी भी रार, दावेदारों ने कटाई नाजिर रसीद
भोजपुर जिले के सातों विधानसभा क्षेत्रों में सीट बंटवारे पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, फिर भी कई दावेदारों ने नाजिर रसीद कटानी शुरू कर दी है। संदेश, शाहपुर और तरारी में आइएनडीआइए गठबंधन और बसपा के प्रत्याशी आगे हैं। बड़हरा में एक ही दल के कई दावेदारों ने रसीद कटाई है। अवकाश के कारण नामांकन प्रक्रिया रुकी रही, पर सोमवार से गति पकड़ने की संभावना है।
जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले के सातों विधानसभा क्षेत्रों में दोनों गठबंधनों में सीटों बंटवारे पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। गठबंधन के दावेदारों ने शुक्रवार से नाजिर रसीद कटानी शुरू कर दी है।
कई विधानसभा क्षेत्रों में तो एक ही गठबंधन में शामिल कई नेताओं ने नाजिर रसीद कटाई है। संदेश-शाहपुर और तरारी विधानसभा क्षेत्र में नाजिर रसीद कटाने के मामले में आइएनडीआइए गठबंधन और बसपा के प्रत्याशी वर्तमान समय में अन्य दलों से आगे चल रहे हैं।
संदेश विधानसभा से राजद नेता दीपू राणावत और शाहपुर विधानसभा से राहुल तिवारी के द्वारा नाजिर रसीद कटाई गई है। भाकपा माले नेता मदन सिंह ने तरारी से और अगिआंव से बसपा नेता मुकेश कुमार ने नाजिर रसीद कटाई है।
शाहपुर से भी बसपा नेता ने नाजिर रसीद ली है। दूसरी तरफ नाजिर रसीद लेने में सबसे रोचक स्थिति बड़हरा विधानसभा क्षेत्र की है। यहां पर कौन किस दल से प्रत्याशी होगा, यह घोषणा नहीं हुई, परंतु एक ही दल से जुड़े कई लोगों ने नाजिर रसीद कटानी शुरू कर दी है।
इस सीट से बीडी सिंह, सोनाली सिंह, रणविजय सिंह और रामदास सिंह ने नाजिर रसीद लेकर चुनाव से पहले नामांकन के दौर को रोचक बना दिया है।
उपरोक्त सभी लोग नाजिर रसीद लेने के साथ नामांकन की तिथि भी तय कर दिए हैं। उसके लिए 13 और 14 अक्टूबर को क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के बीच नामांकन के लिए सम्मेलन भी रखा गया है।
अवकाश के कारण जिले में कहीं नहीं हुआ नामांकन सभी नामांकन स्थल शनिवार को बंद थे। रविवार को भी नामांकन कार्य बंद रहेगा। जिले में सोमवार से नामांकन की गति रफ्तार पकड़ने की संभावना है।
शाहपुर विधानसभा से तीन ने कटाई नाजिर रसीद, जगदीशपुर में रहा सन्नाटा
विधानसभा चुनाव के नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन शनिवार को शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से तीन अभ्यर्थियों ने नाजिर रसीद कटवाई, जबकि जगदीशपुर में पूरी तरह सन्नाटा छाया रहा।
शाहपुर से नाजिर रसीद कटवाने वालों में राजद से वर्तमान विधायक राहुल तिवारी उर्फ मंटू तिवारी, बसपा से बिहियां प्रखंड के रामलगन लाल के टोला निवासी धर्मेंद्र कुमार तथा गरेया गांव निवासी कृष्णा राम निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में शामिल हैं।
इससे पूर्व शाहपुर क्षेत्र से दो अभ्यर्थी नाजिर रसीद कटवा चुके हैं। इस प्रकार अब तक कुल पांच अभ्यर्थियों ने शाहपुर से नाजिर रसीद कटाई है, किंतु किसी ने अब तक नामांकन दाखिल नहीं किया है।
वहीं, जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र से शनिवार को किसी भी अभ्यर्थी ने नाजिर रसीद नहीं कटवाई। इससे पहले यहां से केवल दो लोगों ने रसीद कटवाई थी, परंतु किसी ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है।
तरारी विधानसभा के लिए एक प्रत्याशी ने कटवाई नाजिर रसीद
अगिआंव विधानसभा क्षेत्र के लिए शनिवार को बहुजन समाज पार्टी नेता जेठवार गांव निवासी मुकेश कुमार ने पीरो अनुमंडल नजारत में नाजिर रसीद कटवाई।
इसके पहले इस सीट के लिए सूरजभान व विजय मेहरा नाजिर रसीद कटवा चुके हैं। शनिवार को तरारी सीट के लिए किसी अभ्यर्थी द्वारा नाजिर रसीद नहीं कटवाई गई। इस सीट के लिए शुक्रवार को तीन व गुरुवार को एक अभ्यर्थी द्वारा नाजिर रसीद कटवाई गई थी।
