    बिहार चुनाव 2025: नड्डा ने RJD को लेकर किया बड़ा खुलासा, बचपन की यादें ताजा

    By Niraj KumarEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 05:32 PM (IST)

    भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार चुनाव 2025 के संदर्भ में RJD पर कटाक्ष किया। उन्होंने अपने बचपन का एक किस्सा सुनाते हुए RJD का एक नया अर्थ बताया और पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर RJD के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया। भाजपा 2025 के चुनावों के लिए रणनीति बना रही है।

    जेपी नड्डा की सभा में पहुंचे लोग। जागरण

    संवाद सूत्र, कोईलवर(आरा)। भाजपा के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष सह केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के प्रचार अभियान के अंत‍िम दिन मंगलवार को बड़हरा विधानसभा के कोईलवर प्रखण्ड अंतर्गत दौलतपुर में मंगलवार को चुनावी सभा की।

    नड्डा ने महागठबंधन को निशाने पर रखा। कहा क‍ि RJD का मतलब रंगदारी, जंगलराज और दादागिरी है। बखोरापुर काली मां और बाबू कुंवर सिंह की धरती काे नमन करने के बाद उन्होंने कहा कि बिहार के विकास की गाड़ी 2005 से पटरी पर आई है।

    विकास की गाड़ी को इस चुनाव में आगे बढ़ाना है। अगर उजाले का मजा लेना है तो अंधकार को भी याद रखना होगा। 1990 से 2005 तक अंधकार का शासन था।

    अब सिक्‍स लेन पुल पर फर्राटा भरती हैं गाड़‍ियां

    नड्डा ने कहा कि आप सबको मालूम है कि मेरा बचपन पटना में गुजरा है। यहीं कोईलवर लोहा पुल के नीचे सोन नद के बालू पर पहली जनवरी में छुटियां मनाने आते थे। तब वन वे ट्रैफिक था। घंटो इंतजार करते थे। आज आप लोग सिक्सलेन पुल पर से यात्रा करते है, यही विकास है।

    उन्‍होंने कहा क‍ि आज चारों तरफ सड़को का जाल बिछा है। हाईवे, एक्सप्रेस और एलिवेटेड रास्‍ते बनें हैं, यही विकास है। पटना-सासाराम हाईवे बनेगा जिसका लाभ कोईलवर को मिलेगा। पहले मोबाइल चार्ज के लिए जेनरेटर वाले के पास भटकना पड़ता था, अब घर-घर मे बिजली है और वो भी 125 यूनिट फ्री।

    गांव-गांव में इंटरनेट का जाल बिछ गया। उन्होंने कहा कि आरा और बिहिया स्टेशन अमृत भारत रेलवे स्टेशन से जोड़ा जा रहा है, बिहटा में बहुत जल्द एयरपोर्ट बन तैयार हो जाएगा, बिहार में दो एम्स है, पटना के अलावे एक एम्स दरभंगा में होगा।

    सभा को यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, पूर्व विधायक आशा देवी, बड़हरा से भाजपा के प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने भी संबोधित किया।