    Ara News: जिले में 133 असामाजिक तत्वों पर सीसीए की गाज, लगानी होगी हाजिरी

    By Deepak Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 04:05 PM (IST)

    भोजपुर पुलिस ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को शांतिपूर्ण कराने के लिए 257 असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की है। 133 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत इन लोगों को अब थाने में हाजिरी लगानी होगी। आपराधिक पृष्ठभूमि वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चुनाव में अशांति फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नशा तस्करों पर भी निगरानी रखी जा रही है।

    पुलिस अधीक्षक राज। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, आरा। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से भोजपुर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। एसपी राज के निर्देश पर जिले के विभिन्न थानों से कुल 257 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध आपराध नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत सीसीए-3 के तहत प्रस्ताव जिला दंडाधिकारी को भेजे गए हैं।

    इनमें से करीब 133 प्रस्तावों को स्वीकृति मिल चुकी है, जिन्हें नियमित रूप से थाना में हाजिरी लगानी होगी। शेष 124 तत्वों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया जारी है।

    पुलिस सूत्रों के अनुसार, जिन लोगों की आपराधिक पृष्ठभूमि रही है, वे चुनावी माहौल भंग करने या हिंसा में संलिप्त पाए गए है, उन्हें प्राथमिकता पर चिह्नित कर कार्रवाई की जा रही है।

    एसपी राज ने कहा, “हमारा उद्देश्य चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अशांति या भय पैदा होने से पहले ही उसे रोकना है। जिन लोगों पर सीसीए लगाई गई है, उन्हें सामुदायिक शांति को बिगाड़ने की किसी भी कोशिश की अनुमति नहीं दी जाएगी।”

    सूचना के अनुसार सूची में आरा नगर, नवादा, बड़हरा, चांदी, बिहिया, कोईलवर, चरपोखरी, जगदीशपुर, पीरो, शाहपुर, तरारी, सहार, संदेश और उदवंतनगर आदि थाना क्षेत्र के तत्व शामिल है। प्रत्येक थाना में स्थानीय स्तर पर संदिग्धों की पहचान कर उनकी निगरानी तंत्र को और मजबूत किया जा रहा है।

    थाना स्तर पर गश्त और एरिया डोमिनेशन बढ़ाया गया है। फ्लैग मार्च और चेकिंग अभियान नियमित रूप से चलाए जा रहे हैं। नशा तस्करों व बाहरी तत्वों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। वारंटियों, बांड उल्लंघनकर्ताओं और बेल पर छूटे अपराधियों की सूची बनी है और उन पर भी सख्त नजर रखी जा रही है।