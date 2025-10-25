Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    आरा में मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण; दूसरे दिन बैलेट पेपर से 949 लोगों ने डाला वोट, अब छठ के बाद अगला चरण

    By Dharmendra Kumar Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 12:00 PM (IST)

    आरा में मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण चल रहा है। दूसरे दिन 949 लोगों ने बैलेट पेपर से वोट डाला। प्रशिक्षण का अगला चरण छठ पूजा के बाद होगा, जिसमें ईवीएम और अन्य मतदान सामग्री की जानकारी दी जाएगी। मतदान कर्मियों को वास्तविक मतदान प्रक्रिया का अनुभव कराया गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रशिक्षण के दूसरे दिन बैलेट पेपर से 949 कर्मियों ने किया मतदान। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, आरा। जिला मुख्यालय के दो केंद्रों पर शुक्रवार को भी निर्धारित प्रशिक्षण का कार्यक्रम चला। महाराजा कॉलेज और कन्या प्लस टू उच्च विद्यालय में कुल मिलाकर 949 मतदान कर्मियों ने बैलेट पेपर से मतदान किया है। दूसरी तरफ दो दर्जन से ज्यादा चुनाव कर्मचारी अनुपस्थित भी रहें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शुक्रवार को चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण दो प्रेक्षकों ने करते हुए कई प्रकार के आदेश दिए। अगिआंव की सामान्य प्रेक्षक सरिता बाला प्रजापति ने निरीक्षण के दौरान सभी कर्मचारी और पदाधिकारियों को तय मापदंड के अनुसार कार्यों को करने का निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    दूसरी तरफ आरा के प्रेक्षक बालाजी दिगंबर मंजुले ने महाराजा कॉलेज प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण कर सभी कार्यों को समय सीमा के अंदर पूरा करने के साथ सभी को आसानी से प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया।

    दोनों प्रेक्षक दोनों केंद्र पर बनाए गए अलग-अलग सुविधाओं का जायजा लेते हुए संतोष व्यक्त किया। शुक्रवार को भी तीन हजार से ज्यादा कर्मचारियों और पदाधिकारी को प्रशिक्षण दिया गया।

    इस दौरान सभी को मतदान के दिन किस तरह से सभी कार्यों को बाधा रहित समय के साथ पूरा करने का प्रशिक्षण दिया गया। सुपर मास्टर ट्रेनर के द्वारा मौके पर मशीन से मॉक ड्रिल भी कराया गया, ताकि किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए।

    बैलेट पेपर से मतदान करने के लिए सातों विधानसभा का अलग-अलग काउंटर बनाया गया था, जिस कारण कर्मचारियों ने सुविधा पूर्वक मत डालें। पहले दिन की अपेक्षा दूसरे दिन मतदान का प्रतिशत ज्यादा रहा।

    अब छठ पूजा बाद 29 और 30 को होगा प्रशिक्षण

    दो दिन प्रशिक्षण दिए जाने के बाद अब प्रशिक्षण का कार्य बंद रहेगा, ऐसा छठ महापर्व को देखते हुए किया गया है। छठ पूजा सैकड़ों कर्मचारी और उनके स्वजन करते हैं।

    इसे देखते हुए इस दौरान प्रशिक्षण का कार्यक्रम नहीं रखा गया है। पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार अब 29 और 30 अक्टूबर को प्रशिक्षण दिया जाएगा।