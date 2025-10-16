Language
    बिहार विधानसभा चुनाव 2025: भोजपुर के अगिआंव व तरारी से तीन-तीन अभ्यर्थियों ने भरा नामंकन पर्चा

    By Vinod Suman Edited By: Radha Krishna
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 05:37 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भोजपुर जिले के अगिआंव और तरारी सीट से तीन-तीन उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। तरारी से आम आदमी पार्टी, समता मूलक समाज पार्टी और वोटर इंटरनेशनल पार्टी के उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। वहीं, अगिआंव सीट से निर्दलीय और जनसुराज पार्टी के उम्मीदवारों ने नामांकन किया। भाजपा विधायक विशाल प्रशांत भी नामांकन करेंगे, जिसके लिए समर्थकों ने तैयारी की है। प्रशासन ने यातायात व्यवस्था के लिए इंतजाम किए हैं।

    Hero Image

    नामांकन करते उम्मीदवार

    संवाद सहयोगी, पीरो (भोजपुर)। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के लिए जारी नामांकन प्रक्रिया के छठे दिन 195 अगिआंव (अनुसूचित जाति) व 196 तरारी सीट के लिए तीन-तीन अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया। गुरुवार को तरारी विधान सभा के निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी पीरो के कार्यालय कक्ष में जिन अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया उनमें आम आदमी पार्टी के संजय कुमार शर्मा, समता मूलक समाज पार्टी के रमेश चंद्र रवि व वोटर इंटरनेशनल पार्टी के नारायण सिंह शामिल हैं।

    वहीं 195 अगिआंव (अनुसूचित जाति) सीट के लिए निर्दलीय विजय मेहरा व जनसुराज के रमेश कुमार ने निर्वाची पदाधिकारी सह उप समाहर्ता भूमि सुधार पीरो के समक्ष अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया। तरारी के लिए भाकपा माले के मदन सिंह सहित अबतक कुल सात अभ्यर्थी नामांकन दाखिल कर चुके हैं। जबकि अगिआंव सीट के लिए भाकपा माले के विधायक शिव प्रकाश रंजन, बसपा के मुकेश कुमार राम सहित चार अभ्यर्थियों ने अबतक नामांकन दाखिल किया है।


    विधायक विशाल प्रशांत आज करेंगे नामांकन

    तरारी से भाजपा के विधायक विशाल प्रशांत शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उनके नामांकन के लिए पार्टी समर्थकों द्वारा व्यापक तैयारी की गई है। विशाल प्रशांत के समर्थक नामांकन से पहले पीरो के प्लस टू उच्च विद्यालय परिसर में बने विशाल पंडाल में पहुंचेंगे। वहां से सुबह 9:30 बजे नामांकन जुलूस निकलेगा जो शहर का भ्रमण करते हुए 11 बजे अनुमंडल कार्यालय पहुंचेगा।

    तरारी के निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में विधायक द्वारा अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया जाएगा। विशाल प्रशांत के नामांकन के समय पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार पांडेय सहित भाजपा, जदयू व लोजपा के कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। विधायक के नामांकन जुलूस में जुटने वाली भीड के कारण शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है ।