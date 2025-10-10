Bhojpur News: 1200 असलहों के लाइसेंस होंगे रद, नोटिस जारी

धर्मेंद्र कुमार सिंह, आरा। जिले में हथियार रखने वाले लापरवाह लोग सावधान हो जाएं। अब तक जिन लोगों ने अपने-अपने हथियारों का सत्यापन नहीं कराया है, अब उन पर प्रशासन का डंडा चलना शुरू हो गया है। प्रशासन ने एक्शन मोड में आते हुए इन सभी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले में अब तक कई बार कहे जाने के बाद भी लगभग 1200 लापरवाह लोगों ने अपने आर्म्स का सत्यापन नहीं कराया है। ऐसे लोगों को तेजी से नोटिस भेजते हुए अब आर्म्स जमा करने का निर्देश दिया जा रहा है। आर्म्स जमा नहीं करने पर इन सभी का लाइसेंस निलंबन करने की चेतावनी डीएम के द्वारा दी गई है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद ऐसे लोगों में हड़कंप मच गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विधानसभा चुनाव को देखते हुए विगत दो माह से जिले के सभी लगभग छह हजार लाइसेंसधारी को नोटिस भेजते हुए अपने-अपने थाना में आर्म्स सत्यापन कराने का निर्देश दिया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार 4500 से ज्यादा आर्म्स का सत्यापन जिले में अब तक विभिन्न थाना क्षेत्र में हो चुका है। 1200 से ज्यादा आर्म्स का सत्यापन थाने में नहीं होने की रिपोर्ट जिला शस्त्र शाखा को भेजे जाने के बाद आर्म्स शाखा एक्शन में आ गया है।