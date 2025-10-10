Language
    Bhojpur News: 1200 असलहों के लाइसेंस होंगे रद, नोटिस जारी

    By Dharmendra Kumar Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 02:27 AM (IST)

    आरा जिले में हथियार लाइसेंसधारकों के लिए प्रशासन सख्त हो गया है। लगभग 1200 लोगों ने अपने हथियारों का सत्यापन नहीं कराया है, जिसके कारण उन्हें नोटिस जारी किया गया है। जिला दंडाधिकारी ने हथियार जमा करने का आदेश दिया है, अन्यथा लाइसेंस रद करने की चेतावनी दी है। सबसे ज्यादा खतरा आरा सदर अनुमंडल के लाइसेंसधारियों पर है। मृतकों के लाइसेंस भी रद्द किए जा रहे हैं।

    हथियारों का सत्यापन नहीं कराया तो लाइसेंस होगा रद। सांकेतिक फोटो

    धर्मेंद्र कुमार सिंह, आरा। जिले में हथियार रखने वाले लापरवाह लोग सावधान हो जाएं। अब तक जिन लोगों ने अपने-अपने हथियारों का सत्यापन नहीं कराया है, अब उन पर प्रशासन का डंडा चलना शुरू हो गया है।

    प्रशासन ने एक्शन मोड में आते हुए इन सभी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले में अब तक कई बार कहे जाने के बाद भी लगभग 1200 लापरवाह लोगों ने अपने आर्म्स का सत्यापन नहीं कराया है।

    ऐसे लोगों को तेजी से नोटिस भेजते हुए अब आर्म्स जमा करने का निर्देश दिया जा रहा है। आर्म्स जमा नहीं करने पर इन सभी का लाइसेंस निलंबन करने की चेतावनी डीएम के द्वारा दी गई है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद ऐसे लोगों में हड़कंप मच गया है।

    विधानसभा चुनाव को देखते हुए विगत दो माह से जिले के सभी लगभग छह हजार लाइसेंसधारी को नोटिस भेजते हुए अपने-अपने थाना में आर्म्स सत्यापन कराने का निर्देश दिया गया था।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार 4500 से ज्यादा आर्म्स का सत्यापन जिले में अब तक विभिन्न थाना क्षेत्र में हो चुका है। 1200 से ज्यादा आर्म्स का सत्यापन थाने में नहीं होने की रिपोर्ट जिला शस्त्र शाखा को भेजे जाने के बाद आर्म्स शाखा एक्शन में आ गया है।

    जिला दंडाधिकारी सह डीएम के द्वारा ऐसे लापरवाह लोगों के खिलाफ नोटिस भेजते हुए जल्द से जल्द हथियारों को जमा करने का निर्देश दिया जा रहा है।

    ऐसा नहीं किए जाने पर इन सभी के खिलाफ लाइसेंस निलंबित करने के साथ उसे रद करने की प्रक्रिया शुरू करने की चेतावनी दी गई है।

    सबसे ज्यादा लाइसेंस निलंबन का खतरा आरा सदर अनुमंडल क्षेत्र के नवादा, मुफस्सिल, बड़हरा, संदेश और उदवंतनगर थाना क्षेत्र के लाइसेंसधारी पर है।

    जिले में वैसे लोगों को भी चिन्हित करने का निर्देश डीएम ने सभी थानाध्यक्ष को दिया है, जिनसे कानून व्यवस्था को खतरा है या वैसे लोगों के पास हथियार रहने से खतरा उत्पन्न हो सकता है।

    ऐसे लोगों को चिन्हित कर उसकी रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद उन सभी के खिलाफ लाइसेंस निलंबन और उसे रद करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

    दर्जनों मृत लोगों के लाइसेंस रद करने की प्रक्रिया शुरू

    भोजपुर जिले में पांच दर्जन से ज्यादा लाइसेंसधारी मृत हो चुके हैं। ऐसे लोगों की सूची बनाने के बाद अब उनका लाइसेंस रद करने की प्रक्रिया शस्त्र शाखा ने शुरू कर दी है।

    जिले में 12 सौ से ज्यादा लोगों के द्वारा अब तक अपने-अपने हथियारों का सत्यापन नहीं कराया गया है। ऐसे लोगों को अविलंब आर्म्स जमा करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर आर्म्स निलंबन की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके बाद भी जमा नहीं करने पर लाइसेंस को रद किया जाएगा। कानून के लिए खतरा बनने की आशंका को देखते हुए वैसे लोगों का भी लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। - तनय सुल्तानिया, डीएम