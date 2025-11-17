‘जोड़ी मोदी-नीतीश के हिट होई’ से ‘लालटेन पर बटन दबाई दिह ना’ तक, बिहार चुनाव में भोजपुरी गानों का जलवा

दीपक, आरा। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान विभिन्न दलों के समर्थकों के बीच भोजपुरी गानों का खूब जलवा देखने को मिला। प्रचार से लेकर परिणाम आने तक सोशल मीडिया पर छाए भोजपुरी गीतों ने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम किया। जीत-हार से इतर, भोजपुरी धुनों का असर पूरे चुनावी माहौल में बना रहा। इसके अलावा बिहारी गमछे का भी क्रेज काफी रहा।

शाहाबाद और सारण से लेकर पूरे बिहार तक चुनावी जुलूसों, बैठकों और जश्न में भोजपुरी गाने लगातार बजते रहे। यहां के लोगों की रग-रग में बसे भोजपुरी सुरों ने इस चुनाव में भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई। सिक्सर वाले गानों को लेकर निशाना यहां तक कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी चुनावी सभा के दौरान विपक्ष के सिक्सर वाले गानों को लेकर भी खूब निशाना साधा। जिसे लेकर भी वार-पलटवार चलता रहा। पीएम मोदी चुनावी सभाओं में भी गमछा हिलाकर भी दिल जीतने का प्रयास किया। विशेषकर भोजपुरी गानों को लेकर भाजपा, राजद व जदयू से लेकर जनसुराज तक कोई पीछे नहीं रहा। सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड विभिन्न पार्टियों के समर्थन में जारी ये गीत सोशल मीडिया और पार्टी समर्थकों के फेसबुक समेत इंस्टाग्राम आईडी पर लगातार ट्रेंड करते रहे। इंटरनेट प्लेटफार्म पर रोजाना नए-नए चुनावी गाने अपलोड होते रहे, जिन्हें हज़ारों-लाखों लोग देख, सुन और साझा किया।

इन गानों में विभिन्न दलों के नेता, उनकी नीतियां और चुनावी वादे प्रमुखता से प्रस्तुत किए जाते रहे। खास तौर पर युवाओं और समर्थकों को साधने में यह गाने अहम भूमिका निभाते रहे। पवन सिंह का गाना हिट भोजपुरी सिने स्टार सह गायक पवन सिंह का “ जोड़ी मोदी-नीतीश के हिट होई इंटरनेट मीडिया पर काफी ट्रेंड किया। भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव का गीत “तेजस्वी के बिना सुधार ना होई, भाई लालू बिना चालू ई बिहार ना होई…”, टुनटुन यादव का “राजद के गमछिया हरियर बंधले अपना सर हो, जनुआ हमार आरजेडी लभर हो…, सिक्सर के छह गोली ...”, “हई लालू जी के मैन, फैन आरजेडी के हई…” और “लालू चाचा के इज्जत ना कर उ अहिर कइसन…” फैन हई हम लालू के, ठीकेदारी करीला बालू के…” जैसे बोल राजद के समर्थकों में काफ़ी लोकप्रिय रहा।

इसी तरह गायिका खुशी कक्कड़ का “लालटेन पर बटन दबाई दिह ना, भइया तेजस्वी के जीताइ दिह ना…” और गायक छोटू छलिया का “वोट चोर, गद्दी छोड़, पुरा बिहार बोलता, जवार बोलता, तेजस्वी से सरकार डोलता…” जैसे गीत पार्टी समर्थकों के बीच तेज़ी से छाये रहे।