    ‘जोड़ी मोदी-नीतीश के हिट होई’ से ‘लालटेन पर बटन दबाई दिह ना’ तक, बिहार चुनाव में भोजपुरी गानों का जलवा

    By Deepak Singh Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 05:42 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव में भोजपुरी गानों का खूब क्रेज रहा। प्रचार से लेकर नतीजों तक, सोशल मीडिया पर ये गाने छाए रहे और कार्यकर्ताओं में जोश भरते रहे। पीएम मोदी ने भी विपक्ष के गानों पर निशाना साधा। भाजपा, राजद, जदयू सभी पार्टियों ने भोजपुरी गानों का इस्तेमाल किया। पवन सिंह के 'जोड़ी मोदी-नीतीश के हिट होई' से लेकर कई अन्य गाने खूब लोकप्रिय हुए और सोशल मीडिया पर छाए रहे।

    सोशल मीडिया पर बिहार चुनाव के गाने

    दीपक, आरा। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान विभिन्न दलों के समर्थकों के बीच भोजपुरी गानों का खूब जलवा देखने को मिला। प्रचार से लेकर परिणाम आने तक सोशल मीडिया पर छाए भोजपुरी गीतों ने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम किया। जीत-हार से इतर, भोजपुरी धुनों का असर पूरे चुनावी माहौल में बना रहा। इसके अलावा बिहारी गमछे का भी क्रेज काफी रहा।

    शाहाबाद और सारण से लेकर पूरे बिहार तक चुनावी जुलूसों, बैठकों और जश्न में भोजपुरी गाने लगातार बजते रहे। यहां के लोगों की रग-रग में बसे भोजपुरी सुरों ने इस चुनाव में भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई। 

    सिक्सर वाले गानों को लेकर निशाना

    यहां तक कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी चुनावी सभा के दौरान विपक्ष के सिक्सर वाले गानों को लेकर भी खूब निशाना साधा। जिसे लेकर भी वार-पलटवार चलता रहा। 

    पीएम मोदी चुनावी सभाओं में भी गमछा हिलाकर भी दिल जीतने का प्रयास किया। विशेषकर भोजपुरी गानों को लेकर भाजपा, राजद व जदयू से लेकर जनसुराज तक कोई पीछे नहीं रहा।

    सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड

    विभिन्न पार्टियों के समर्थन में जारी ये गीत सोशल मीडिया और पार्टी समर्थकों के फेसबुक समेत इंस्टाग्राम आईडी पर लगातार ट्रेंड करते रहे। इंटरनेट प्लेटफार्म पर रोजाना नए-नए चुनावी गाने अपलोड होते रहे, जिन्हें हज़ारों-लाखों लोग देख, सुन और साझा किया। 

    इन गानों में विभिन्न दलों के नेता, उनकी नीतियां और चुनावी वादे प्रमुखता से प्रस्तुत किए जाते रहे। खास तौर पर युवाओं और समर्थकों को साधने में यह गाने अहम भूमिका निभाते रहे। 

    पवन सिंह का गाना हिट

    भोजपुरी सिने स्टार सह गायक पवन सिंह का “ जोड़ी मोदी-नीतीश के हिट होई इंटरनेट मीडिया पर काफी ट्रेंड किया। भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव का गीत “तेजस्वी के बिना सुधार ना होई, भाई लालू बिना चालू ई बिहार ना होई…”, टुनटुन यादव का “राजद के गमछिया हरियर बंधले अपना सर हो, जनुआ हमार आरजेडी लभर हो…, सिक्सर के छह गोली ...”, “हई लालू जी के मैन, फैन आरजेडी के हई…” और “लालू चाचा के इज्जत ना कर उ अहिर कइसन…” फैन हई हम लालू के, ठीकेदारी करीला बालू के…” जैसे बोल राजद के समर्थकों में काफ़ी लोकप्रिय रहा। 

    इसी तरह गायिका खुशी कक्कड़ का “लालटेन पर बटन दबाई दिह ना, भइया तेजस्वी के जीताइ दिह ना…” और गायक छोटू छलिया का “वोट चोर, गद्दी छोड़, पुरा बिहार बोलता, जवार बोलता, तेजस्वी से सरकार डोलता…” जैसे गीत पार्टी समर्थकों के बीच तेज़ी से छाये रहे।

    तेजस्वी यादव के कई वीडियो रील वायरल

    इन गीतों पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के कई वीडियो रील भी सोशल मीडिया पर प्रसारित होते रहे। वहीं गायक दिनेश लाल यादव (निरहुआ) का “रफ्तार पकड़ लिहले बा बिहार, नई पीढ़ी का नया है बिहार…” और गायक विक्रांत का “2025 फिर से नीतीश…” गीत भी सुर्खियों में रहा। गायक रीतेश पांडेय का गीत “हर घर के आवाज बडुए, आवे वाला जनसुराज बडुए… जनता ही हो मालिक अबकी बार चाहते हैं, रोज़ी-रोज़गार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं…” जैसा गीत समर्थकों के बीच तेजी से लोकप्रिय रहा।