    भोजपुर में बर्थडे पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग, युवक गंभीर रूप से घायल

    By deepak kumar singhEdited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 10:49 AM (IST)

    भोजपुर के पवना थाना क्षेत्र के धोबहा गांव में जन्मदिन समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। 22 वर्षीय विकास कुमार को सीने ...और पढ़ें

    तस्वीर सोशल मीडिया

    जागरण संवाददाता, आरा(भोजपुर)। भोजपुर जिले के पवना थाना क्षेत्र के धोबहा गांव में मंगलवार की रात एक जन्मदिन समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग की घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान 22 वर्षीय विकास कुमार के रूप में हुई है, जो धोबहा गांव निवासी रामचंद्र यादव का पुत्र है।

    जानकारी के अनुसार, गांव में बच्चे का बर्थडे पार्टी समारोह चल रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में दोस्त और रिश्तेदार शामिल हुए थे। इसी दौरान किसी ने खुशी में फायरिंग कर दी।

    बताया गया है कि अचानक चली गोली सीधे विकास कुमार के सीने के हिस्से में जा लगी, जिससे वह वहीं पर घायल होकर गिर पड़ा।

    परिजनों और उपस्थित लोगों ने उसे तत्काल आरा शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है।

    घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सदर एसडीपीओ वन राजकुमार साह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि घटना हर्ष फायरिंग की वजह से हुई है।

    उन्होंने कहा कि घटना के समय घर में बच्चे का जन्मदिन आयोजन चल रहा था और उसी दौरान गोली चलने की पुष्टि हुई है।

    पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि फायरिंग किसने की और हथियार कहां से आया। पुलिस ने कहा है कि हर्ष फायरिंग जैसी लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    घटना से गांव में दहशत का माहौल है, जबकि परिजन अस्पताल में घायल युवक के इलाज में जुटे हैं।