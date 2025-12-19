Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरा में दोस्तों के साथ घर से निकले युवक की जहर देकर हत्या, पुलिस ने दो को हिरासत में लिया

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 10:11 AM (IST)

    भोजपुर जिले के सहार थाना क्षेत्र के मिश्रीचक गांव में गुरुवार की रात दोस्तों के साथ निकले एक युवक की जहर देकर हत्या कर दी गई। मृतक दिनेश कुमार आरा के ...और पढ़ें

    Hero Image

    युवक की जहर देकर हत्या। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले के सहार थाना क्षेत्र के मिश्रीचक गांव में गुरुवार की रात दोस्तों के साथ निकले एक युवक की जहर देकर हत्या कर दी गई।

    मृतक 35 वर्षीय दिनेश कुमार मिश्रीचक गांव निवासी चंद्रिका सिंह के पुत्र थे। वे आरा के कतीरा स्थित एक फाइनेंस कंपनी में कर्मचारी थे।

    पत्नी पुष्पा देवी ने दोस्तों पर ही जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। पुलिस दो दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर सच्चाई का पता लगा रही है। शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल, आरा में कराया गया। विस्तृत जानकारी ली जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।