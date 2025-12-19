आरा में दोस्तों के साथ घर से निकले युवक की जहर देकर हत्या, पुलिस ने दो को हिरासत में लिया

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले के सहार थाना क्षेत्र के मिश्रीचक गांव में गुरुवार की रात दोस्तों के साथ निकले एक युवक की जहर देकर हत्या कर दी गई।

मृतक 35 वर्षीय दिनेश कुमार मिश्रीचक गांव निवासी चंद्रिका सिंह के पुत्र थे। वे आरा के कतीरा स्थित एक फाइनेंस कंपनी में कर्मचारी थे।

पत्नी पुष्पा देवी ने दोस्तों पर ही जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। पुलिस दो दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर सच्चाई का पता लगा रही है। शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल, आरा में कराया गया। विस्तृत जानकारी ली जा रही है।