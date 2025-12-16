भोजपुर में संतान नहीं होने पर विवाहिता की गला दबाकर हत्या, सबूत मिटाने के लिए शव को जलाया

जागरण टीम, आरा/संदेश। भोजपुर जिले में संतान नहीं होने के कारण एक विवाहिता की गला दबाकर हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह घटना सोमवार की रात अजीमाबाद थाना क्षेत्र के मेघरिया गांव की बताई जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हत्या के बाद साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से शव को टाउन थाना क्षेत्र के गांगी पुलिया स्थित मुक्तिधाम श्मशान घाट में जला दिया गया। मृतका की पहचान 26 वर्षीय नीतू कुमारी के रूप में हुई है, जो अजीमाबाद थाना क्षेत्र के मेघरिया गांव निवासी श्रीओम गुप्ता की पत्नी थी।

सूचना मिलने पर मौके पर मंगलवार को पहुंची एफएसएल टीम ने श्मशान घाट से जले शव के अवशेष, दांत और हड्डी के हिस्से जब्त किए। इसके अलावा मृतका की सोने की चुन्नी (आभूषण) भी बरामद की गई है। खोपड़ी के अवशेष, दांत और हड्डी के नमूनों को एफएसएल टीम जांच के लिए अपने साथ ले गई है। पुलिस ने जांच के लिए मोबाइल भी जब्त किया है।

इधर, मृतका के चचेरे भाई रवि शंकर ने बताया कि वे लोग चौरी थाना क्षेत्र के बाबूबांध गांव के मूल निवासी हैं और वर्तमान में नोएडा में रहते हैं। नीतू कुमारी के माता-पिता नीलम देवी और अर्जुन साह की कुछ वर्ष पूर्व ही मौत हो चुकी थी।

इसके बाद उनके भाई और चाचा ने मिलकर 30 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित खोड़ा कालोनी में नीतू की शादी मेघरिया गांव निवासी ओम गुप्ता से की थी। शादी के समय पांच लाख रुपये नकद, एक बाइक और अन्य घरेलू सामान उपहार में दिया गया था। इसके अलावा शादी के बाद नोएडा में 50 गज जमीन भी खरीदकर ससुराल पक्ष को दी गई थी।

आरोप है कि शादी के पांच वर्ष बाद भी संतान नहीं होने के कारण नीतू कुमारी को ससुराल पक्ष द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। इसे लेकर पिछले दो महीनों से विवाद चल रहा था। रवि शंकर के अनुसार, नीतू कुमारी और उसके पति पांच दिन पहले मायके नोएडा गए थे और शनिवार को ट्रेन से वापस अजीमाबाद लौटे थे। इसी बीच उसकी हत्या कर शव को शहर के गांगी स्थित मुक्तिधाम श्मशान घाट में जला दिया गया।

सूचना मिलने पर परिजन ससुराल पहुंचे और स्थानीय थाना को इसकी जानकारी दी। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि संतान नहीं होने के कारण नीतू को प्रताड़ित किया गया और बाद में उसकी हत्या कर साक्ष्य छुपाने के लिए शव को जला दिया गया।

पति ने कहा, डर से शव जला दिया इस संबंध में अजीमाबाद थानाध्यक्ष महेंद्र ने बताया कि घटना की सूचना मृतका के भाई राहुल कुमार द्वारा दी गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित पति ओम गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया।