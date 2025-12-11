Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bhojpur News: प्‍यार में पागल पत्‍नी ने प्रेमी संग म‍िलकर द‍िया था जहर, पुलिस को म‍िल गया वह सबूत!

    By Deepak Singh Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 05:50 PM (IST)

    Ara Crime: भोजपुर में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को जहर दे दिया। पुलिस को इस मामले में अहम सबूत मिला है, जिससे घटना का पर्दाफाश हुआ। जां ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    Ara Murder Case: पत्‍नी ने प्रेमी के साथ म‍िलकर की थी हत्‍या। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता,आरा। Ara News: भोजपुर जिले के जगदीशपुर में बक्सर निवासी धरीक्षण राम की हत्या के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी कर कांड का राजफाश कर दिया है।

    साथ ही कांड में संलिप्त पत्नी उर्मिला देवी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या किए जाने की बात सामने आई है। प्रेमी फरार है। मृतक के पुत्र प्रदीप कुमार ने अपनी मां उर्मिला देवी तथा बक्सर निवासी उसके प्रेमी गुप्तेश्वर महतो के खिलाफ नामजद प्राथमिकी कराई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बगल के गांव के व्‍यक्‍त‍ि से था प्रेम संबंध 

    पुलिस ने साक्ष्य के तौर पर जहर की पन्‍नी (प्‍लास्टिक की पुड़‍िया) जब्‍त की है। प्रदीप कुमार ने आरोप लगाया है कि उसकी मां उर्मिला देवी का उसके बगल के गांव के ही गुप्तेश्वर महतो से प्रेम-प्रसंग चल रहा था।

    इसी प्रेम-प्रसंग के कारण दोनों ने मिलकर उसके पिता के खाने में जहर देकर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद साक्ष्य मिटाने के लिए शव को जगदीशपुर थाना क्षेत्र के दुलौर स्थित अनुमंडलीय अस्पताल के समीप अर्द्धनिर्मित मकान में छुपा दिया था।

    जगदीशपुर थानाध्यक्ष राजीव रंजन ने बताया कि प्राथमिकी होने के बाद तकनीकी अनुसंधान के आधार पर मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी उर्मिला देवी को नयका टोला स्थित एक लाज से गिरफ्तार कर लिया।

    उसे जेल भेज दिया गया है। पूछताछ के दौरान उसने बक्सर के कड़सर गांव निवासी अपने प्रेमी के साथ मिलकर खाने में जहर देने की बात स्वीकार की है। आरोपित प्रेमी फरार है।

    बता दें कि सोमवार की सुबह जगदीशपुर थाना क्षेत्र के दुलौर स्थित अनुमंडलीय अस्पताल के पास एक अर्द्धनिर्मित मकान से धरीक्षण राम का शव मिला था। वे बक्सर जिले के नावानगर थाना के किरनी गांव के निवासी थे।

    प्रारंभिक अवस्था में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा था । इधर, प्राथमिकी और गिरफ्तारी के बाद कांड का खुलासा हो गया है। कांड के खुलासे के बाद प्रेमी की तलाश जारी है। 

     