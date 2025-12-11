जागरण संवाददाता,आरा। Ara News: भोजपुर जिले के जगदीशपुर में बक्सर निवासी धरीक्षण राम की हत्या के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी कर कांड का राजफाश कर दिया है। साथ ही कांड में संलिप्त पत्नी उर्मिला देवी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या किए जाने की बात सामने आई है। प्रेमी फरार है। मृतक के पुत्र प्रदीप कुमार ने अपनी मां उर्मिला देवी तथा बक्सर निवासी उसके प्रेमी गुप्तेश्वर महतो के खिलाफ नामजद प्राथमिकी कराई है।

बगल के गांव के व्‍यक्‍त‍ि से था प्रेम संबंध पुलिस ने साक्ष्य के तौर पर जहर की पन्‍नी (प्‍लास्टिक की पुड़‍िया) जब्‍त की है। प्रदीप कुमार ने आरोप लगाया है कि उसकी मां उर्मिला देवी का उसके बगल के गांव के ही गुप्तेश्वर महतो से प्रेम-प्रसंग चल रहा था।

इसी प्रेम-प्रसंग के कारण दोनों ने मिलकर उसके पिता के खाने में जहर देकर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद साक्ष्य मिटाने के लिए शव को जगदीशपुर थाना क्षेत्र के दुलौर स्थित अनुमंडलीय अस्पताल के समीप अर्द्धनिर्मित मकान में छुपा दिया था।