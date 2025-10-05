Language
    SIR के बाद महागठबंधन की सीटों पर 24 हजार वोटर घटे, एनडीए की सीटों के आंकड़े कर देंगे हैरान

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 03:33 PM (IST)

    आरा में निर्वाचन आयोग के मतदाता पुनरीक्षण अभियान के बाद भोजपुर जिले में लगभग 38 हजार मतदाता कम हो गए हैं। आईएनडीआईए गठबंधन को 24 हजार और एनडीए को 14 हजार मतदाताओं का नुकसान हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार यह गिरावट मतदाता सूची के शुद्धिकरण डुप्लीकेट नाम हटाने और पलायन के कारण हुई है।

    एसआईआर से आईएनडीआईए को बड़ा झटका एनडीए को भी नहीं मिली राहत

    धर्मेंद्र कुमार सिंह, आरा। भारत निर्वाचन आयोग के विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान (नेशनल इंटेंसिव रिवीजन-एसआईआर) के परिणामों ने भोजपुर जिले की चुनावी तस्वीर को हिला कर रख दिया है। वर्ष 2020 के मुकाबले इस बार जिले में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 38 हजार कम हो गई है। यह गिरावट न केवल निर्वाचन प्रक्रिया की सटीकता को दर्शाती है, बल्कि राजनीतिक दलों के समीकरणों पर भी गहरा असर डालने वाली है।

    सबसे बड़ा झटका आईएनडीआईए गठबंधन को लगा है। गठबंधन के कब्जे वाली चार विधानसभा सीटों पर मतदाताओं की संख्या में लगभग 24 हजार की कमी दर्ज की गई है। वहीं, एनडीए के नियंत्रण वाली तीन सीटों पर भी करीब 14 हजार वोटर घटे हैं।

    विशेषज्ञों का मानना है कि यह गिरावट मतदाता सूची के शुद्धिकरण, डुप्लीकेट नाम हटाने और पलायन की वजह से हुई है। जिले में मतदाताओं की घटी संख्या ने दोनों गठबंधनों की रणनीतियों में नई चुनौती पैदा कर दी है।

    डुप्लीकेट मतदाताओं के नामों को सूची से हटाए

    खासकर उन सीटों पर जहां पिछली बार बेहद कम अंतर से जीत या हार हुई थी, वहां यह बदलाव निर्णायक साबित हो सकता है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, एसआईआर की प्रक्रिया के तहत मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट मतदाताओं के नामों को सूची से हटाया गया है।

    30 सितंबर को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के अनुसार भोजपुर जिले में महागठबंधन के राजद की कब्जे वाली संदेश विधानसभा में 2343, माले की कब्जे वाली अगिआंव में 5891, राजद की कब्जे वाली जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में 3488 और भोजपुर जिले में सबसे ज्यादा मतदाताओं की संख्या जिस विधानसभा में कम हुई है वह है राजद का गढ़ माने जाने वाला शाहपुर विधानसभा क्षेत्र।

    चार सीटों पर कुल 23,830 मतदाता घटे

    यहां पर रिकॉर्ड सबसे ज्यादा 12,108 मतदाताओं की संख्या घटी है। इस तरह आईएनडीआईए के कब्जे वाली चार सीटों पर कुल 23,830 मतदाता घटे हैं। दूसरी तरफ राजग की तरफ से भाजपा के कब्जे में रही आरा विधानसभा में 4116, बड़हरा विधानसभा में 4843 और सबसे ज्यादा तरारी विधानसभा में 5110 मतदाताओं की संख्या घटी है। इस प्रकार इन तीनों सीटों पर कुल 14,069 मतदाता कम हुए हैं।

    अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि घटे वोटरों की यह तस्वीर चुनावी समीकरणों को किस ओर मोड़ती है, क्या यह बदलाव सत्ता संतुलन को प्रभावित करेगा, या फिर दोनों गठबंधन अपनी खोई जमीन वापस पा सकेंगे।

    2020 के मुकाबले 2025 के विधानसभा चुनाव में आईएनडीआईए की सीट पर घटे वोटर

    विस नाम 2020 में 2025 में अंतर
    संदेश 288815 286472 2343
    अगिआंव 266587 260696 5891
    जगदीशपुर 306446 302958 3488
    शाहपुर 315268 303160 12108
    कुल 23830

    2020 के मुकाबले 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के कब्जे वाली सीट पर घटे वोटर

    विस नाम 2020 में 2025 में अंतर
    बड़हरा 310415 305572 4843
    आरा 327492 323376 4116
    तरारी 303481 298371 5110