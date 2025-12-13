भोजपुर में कब चालू होंगे तीन वेंडिंग जोन? निरीक्षण के बाद DM ने तय कर दी डेडलाइन
भोजपुर में तीन वेंडिंग जोन कब शुरू होंगे, इस पर अब स्थिति स्पष्ट हो गई है। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के बाद इसकी समय सीमा तय कर दी है। इससे भोजपुर के दुक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले में अतिक्रमण हटाए जाने के बाद उन सभी विस्थापित लोगों के लिए वेंडिंग जोन की व्यवस्था करने में प्रशासन तेजी से लगा हुआ है।
शहर में तीन स्थानों पर अस्थाई रूप से वर्तमान में वेंडिंग जोन बनाने का निर्णय लेने के साथ उसके निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। डीएम तनय सुल्तानिया ने शनिवार को न्यू पुलिस लाइन और नवादा थाना के बगल में बना रहे वेंडिंग जोन का निरीक्षण किया।
इस दौरान उन्होंने इसे दो से तीन दिनों में अस्थाई रूप से पूरी तरह समतल कर मार्केट लगाने के लायक बना देने का निर्देश दिया है। इसके बाद न्यू पुलिस लाइन और रमना मैदान के समीप वाले चिह्नित स्थलों को भी एक सप्ताह में कार्य शुरू करने का निर्देश दिया है।
डीएम ने मौजूद पदाधिकारी को निर्देश दिया कि इस माह के अंत तक हर हाल में अस्थाई रूप से वेंडिंग जोन चालू हो जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने सभी को आवश्यक कदम तेजी से उठाने और इसमें लापरवाही किसी के द्वारा भी नहीं करने की चेतावनी दी।
डीएम और नगर आयुक्त ने बताया कि इन सभी स्थानों के अलावे अन्य स्थानों का भी तेजी से चयन किया जा रहा है। शहर से जाम हटाने और इससे विस्थापित हुए लोगों को रोजगार देने के लिए ज्यादा से ज्यादा वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे।
मौके पर डीडीसी, नगर आयुक्त, पथ निर्माण विभाग के अभियंता, बुडको के पदाधिकारी, आरा सदर अंचलाधिकारी समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।
इन तीनों स्थानों पर वेंडिंग जोन बनाने का है प्रस्ताव
आरा शहर में अब तक जिन तीन स्थानों का वेंडिंग जोन बनाने के लिए चयन किया गया है, उनमें पहला है नवादा थाना के समीप मछली बाजार के पीछे की जमीन।
दूसरी न्यू पुलिस लाइन के पास सुधा डेयरी बूथ से लेकर महिला थाना तक की जमीन का चयन किया गया है। इसके बाद तीसरा स्थान रमना मैदान अर्थात एसडीओ आवास के सामने वाली परति जमीन। इन्हीं स्थानों पर वेंडिंग जोन बनेगा जिसमें से नवादा थाने के पास वाली जमीन पर कार्य शुरू हो गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।