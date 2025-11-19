भोजपुर के बिहिया में सब्जियों की कीमतों में आग, महंगाई से गरीबों के चूल्हे पर पड़ी मार

संवाद सूत्र,बिहिया (भोजपुर)। बिहिया बाजार में इन दिनों सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। आलू, टमाटर, गोभी, भिंडी, करेला से लेकर हरी सब्जियों तक की कीमतों में जबरदस्त उछाल से आम लोगों की रसोई का बजट पूरी तरह बिगड़ गया है।

महंगाई का असर सबसे ज्यादा गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर पड़ा है, जिनके लिए सब्जी खरीदना अब मुश्किल होता जा रहा है।

जानकारी के अनुसार करेला,कद्दू,भिंडी,बोदी,मूली,कोबी बैगन सहित सभी सब्जियों की कीमत बढ़ गयी है जबकि अमूमन यह सीजन सब्जियों के सस्ता होने का है।

इसके कारणों के संबंध में स्थानीय व्यापारियों के मुताबिक, लगातार हो रही बारिश से खेतों में खड़ी सब्जियां नष्ट हो गई हैं, जिससे उत्पादन में भारी कमी आई है।

बारिश के कारण आपूर्ति बाधित होने के साथ ही इन दिनों शादी-ब्याह का मौसम शुरू होने से मांग भी बढ़ गई है। कम आपूर्ति और ज्यादा मांग के कारण बाजार में कीमतें बेधड़क बढ़ रही हैं।

एक स्थानीय दुकानदार रमेश ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में कई सब्जियों के दाम दोगुने तक हो गए हैं। वहीं खरीदार राम कृपाल,उमेश आदि का कहना है कि रोजमर्रा की जरूरत की सब्जियों को खरीदना भी भारी पड़ रहा है।