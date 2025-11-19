Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भोजपुर के बिहिया में सब्जियों की कीमतों में आग, महंगाई से गरीबों के चूल्हे पर पड़ी मार

    By Kaushal Kumar Mishra Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 03:01 PM (IST)

    बिहिया बाजार में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार परेशान हैं। करेला, कद्दू, भिंडी समेत सभी सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। व्यापारियों के अनुसार, बारिश से फसलें नष्ट होने और शादी के सीजन से मांग बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ रही हैं। लोगों ने प्रशासन से मूल्य नियंत्रण की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सब्जी के रेट आसमान पर

    संवाद सूत्र,बिहिया (भोजपुर)। बिहिया बाजार में इन दिनों सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। आलू, टमाटर, गोभी, भिंडी, करेला से लेकर हरी सब्जियों तक की कीमतों में जबरदस्त उछाल से आम लोगों की रसोई का बजट पूरी तरह बिगड़ गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महंगाई का असर सबसे ज्यादा गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर पड़ा है, जिनके लिए सब्जी खरीदना अब मुश्किल होता जा रहा है।

    जानकारी के अनुसार करेला,कद्दू,भिंडी,बोदी,मूली,कोबी बैगन सहित सभी सब्जियों की कीमत बढ़ गयी है जबकि अमूमन यह सीजन सब्जियों के सस्ता होने का है।

    इसके कारणों के संबंध में स्थानीय व्यापारियों के मुताबिक, लगातार हो रही बारिश से खेतों में खड़ी सब्जियां नष्ट हो गई हैं, जिससे उत्पादन में भारी कमी आई है।

    बारिश के कारण आपूर्ति बाधित होने के साथ ही इन दिनों शादी-ब्याह का मौसम शुरू होने से मांग भी बढ़ गई है। कम आपूर्ति और ज्यादा मांग के कारण बाजार में कीमतें बेधड़क बढ़ रही हैं।

    एक स्थानीय दुकानदार रमेश ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में कई सब्जियों के दाम दोगुने तक हो गए हैं। वहीं खरीदार राम कृपाल,उमेश आदि का कहना है कि रोजमर्रा की जरूरत की सब्जियों को खरीदना भी भारी पड़ रहा है।

    लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सब्जी बाजारों में मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था की जाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। फिलहाल महंगाई का असर जारी है।

    • 1.करेला 60 रुपये प्रति किलो
    • 2.बोदी 80 रुपये प्रति किलो
    • 3.मूली 40 रुपये प्रति किलो
    • 4.कद्दू 50 रुपये का एक
    • 5.सेम 60 रुपये प्रति किलो
    • 6.टमाटर 60 रुपये प्रति किलो
    • 6.बैगन 60 रुपये प्रति किलो
    • 7.कोबी छोटा 30 रुपये पीस
    • 8.भिंडी 60 रुपये किलो