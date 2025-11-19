भोजपुर के बिहिया में सब्जियों की कीमतों में आग, महंगाई से गरीबों के चूल्हे पर पड़ी मार
बिहिया बाजार में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार परेशान हैं। करेला, कद्दू, भिंडी समेत सभी सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। व्यापारियों के अनुसार, बारिश से फसलें नष्ट होने और शादी के सीजन से मांग बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ रही हैं। लोगों ने प्रशासन से मूल्य नियंत्रण की मांग की है।
संवाद सूत्र,बिहिया (भोजपुर)। बिहिया बाजार में इन दिनों सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। आलू, टमाटर, गोभी, भिंडी, करेला से लेकर हरी सब्जियों तक की कीमतों में जबरदस्त उछाल से आम लोगों की रसोई का बजट पूरी तरह बिगड़ गया है।
महंगाई का असर सबसे ज्यादा गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर पड़ा है, जिनके लिए सब्जी खरीदना अब मुश्किल होता जा रहा है।
जानकारी के अनुसार करेला,कद्दू,भिंडी,बोदी,मूली,कोबी बैगन सहित सभी सब्जियों की कीमत बढ़ गयी है जबकि अमूमन यह सीजन सब्जियों के सस्ता होने का है।
इसके कारणों के संबंध में स्थानीय व्यापारियों के मुताबिक, लगातार हो रही बारिश से खेतों में खड़ी सब्जियां नष्ट हो गई हैं, जिससे उत्पादन में भारी कमी आई है।
बारिश के कारण आपूर्ति बाधित होने के साथ ही इन दिनों शादी-ब्याह का मौसम शुरू होने से मांग भी बढ़ गई है। कम आपूर्ति और ज्यादा मांग के कारण बाजार में कीमतें बेधड़क बढ़ रही हैं।
एक स्थानीय दुकानदार रमेश ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में कई सब्जियों के दाम दोगुने तक हो गए हैं। वहीं खरीदार राम कृपाल,उमेश आदि का कहना है कि रोजमर्रा की जरूरत की सब्जियों को खरीदना भी भारी पड़ रहा है।
लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सब्जी बाजारों में मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था की जाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। फिलहाल महंगाई का असर जारी है।
- 1.करेला 60 रुपये प्रति किलो
- 2.बोदी 80 रुपये प्रति किलो
- 3.मूली 40 रुपये प्रति किलो
- 4.कद्दू 50 रुपये का एक
- 5.सेम 60 रुपये प्रति किलो
- 6.टमाटर 60 रुपये प्रति किलो
- 6.बैगन 60 रुपये प्रति किलो
- 7.कोबी छोटा 30 रुपये पीस
- 8.भिंडी 60 रुपये किलो
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।