    दुर्गा पूजा पर यातायात व्यवस्था में बदलाव, स्टेशन से शीशमहल चौक तक इन मार्गों पर वाहनों का प्रवेश निषेध

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 11:10 PM (IST)

    दुर्गा पूजा 2025 के दौरान आरा में पुलिस ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किए हैं। शहर के सात मार्गों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा यह नियम 29 सितंबर से लागू होगा। एंबुलेंस और आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। कुछ वैकल्पिक मार्ग भी बनाए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने जनता से सहयोग की अपील की है।

    स्टेशन से शीशमहल चौक तक इन मार्गों पर वाहनों का प्रवेश निषेध। फोटो जागरण

    जागरण संवादददाता, आरा। दुर्गा पूजा-2025 के अवसर पर भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए पुलिस ने विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है। पुलिस अधीक्षक राज ने गुरुवार को बताया कि पूजा पंडालों के आसपास भीड़भाड़ और अव्यवस्था से बचने के लिए सात रूटों पर दोपहिया, चारपहिया और बड़े वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा।

    इसके अलावा, वैकल्पिक रूट का भी निर्धारण किया गया है।यह आदेश 29 सितंबर से लागू होगा जो मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान केवल एम्बुलेंस और आवश्यक सेवाओं वाले वाहनों को छूट दी जाएगी।

    आरा रेलवे स्टेशन से शीश महल चौक तक दोपहिया/चारपहिया/बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। धरहरा चौक से शीश महल चौक, गोपाली चौक, शिवगंज मोड़, मठिया मोड़, माया नवादा थाना से स्टेशन तक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। आरा रेलवे स्टेशन से कतीरा मोड़, पकड़ी चौक, समहरणालय, जैन स्कूल मार्ग से वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा।

    आरा रेलवे स्टेशन से कतीरा मोड़, पकड़ी चौक, शिक्षा भवन, पुरानी पुलिस लाइन मोड़ व सिंडीकेट तक वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगा। आरा गांगी पुल से मीरगंज, शीश महल चौक, गोपाली चौक तक वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। सनदिया, मझौआ की तरफ से आने वाले वाहनों का पुलिस लाइन मोड़ से आगे जाने पर रोक रहेगा।

    बामपाली से चंदवा मोड़ से आगे जाना वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। -शहर के अंदर तीन वैकल्पिक रूटशहर के अंदर तीन वैकल्पिक रूट भी बनाया गया है। आरा रेलवे स्टेशन से जैन कॉलेज, कतीरा मोड़ ,ओवरब्रिज, न्यू पुलिस लाइन, चंदवा मोड़, नाला मोड़ तक वाहनों का परिचालन होगा।

    सिंडीकेट मोड़ से शीश महल चौक तक पैदल परिचालन होगा। आरा रेलवे स्टेशन से नवादा थाना, बालिका उच्च विद्यालय मोड़, जज कॉलोनी मोड़, महावीर टोला मोड़ तक वाहनों का परिचालन, फिर महावीर टोला मोड़ से मठिया, शहीदगंज, गोपाली चौक तक पैदल परिचालन होगा।

    बामपाली से चंदवा मोड़, न्यू पुलिस लाइन, ओवर ब्रिज से बाजार समिति, भाया धोबी घाट, अनाईठ मोड़ से आरा रेलवे स्टेशन तक वाहनों का परिचालन सुचारू रूप से चलेगा।आमजन से सहयोग की अपील, ताकि भीड़ और यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके।