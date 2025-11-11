भोजपुर-पटना एसटीएफ की संयुक्त छापेमारी, 79.5 ग्राम हेरोइन, 496 ग्राम केमिकल सहित तीन तस्कर गिरफ्तार
भोजपुर पुलिस और पटना एसटीएफ की संयुक्त टीम ने नवादा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर तीन नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से हेरोइन, ड्रग केमिकल, सोडियम क्लोराइड और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पूछताछ में पता चला कि तस्कर नशे की शक्ति बढ़ाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल करते थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता,आरा। भोजपुर पुलिस और पटना एसटीएफ की संयुक्त टीम ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। संयुक्त अभियान के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में नशीले पदार्थों के साथ अंतर जिला गैंग से जुड़े तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तारी नवादा थाना क्षेत्र के पावरगंज-बिहारी मिल इलाके से हो सकी। पकड़े गए सदस्यों में बक्सर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जासो गोलंबर निवासी सुनील सिंह, भोजपुर के गीधा थाना के खेसरहिया निवासी रामचन्द्र पासवान एवं गीधा थाना के महकमपुर निवासी सुजीत कुमार शामिल हैं।
79.5 ग्राम हेरोइन बरामद
रामचन्द्र पासवान व सुजीत दोनों साथी बताए जाते हैं। इसे लेकर इंस्पेक्टर विपिन बिहारी के बयान पर प्राथमिकी की गई है। छापेमारी के दौरान पुलिस टीम ने हेरोइन 79.5 ग्राम, ड्रग केमिकल 496.92 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 322.77 ग्राम और तीन मोबाइल फोन बरामद किए हैं।
इसकी जानकारी मंगलवार को एसपी राज ने दी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पावरगंज-बिहारी मिल के पास मादक पदार्थ ( हेरोइन) की खरीद-बिक्री होने वाली है।
टीम गठित कर छापेमारी
बक्सर का तस्कर मादक पदार्थ की डिलीवरी देने आने वाला है। इसके आधार पर टीम गठित कर छापेमारी की गई। इस दौरान टीम ने माैके से बैग में रखे मादक पदार्थ के साथ सुनील व रामचन्द्र को धर दबोचा।
बाद में निशानदेही पर सुजीत को पकड़ा गया। सुनील ने दस दिनों पूर्व भी एक किलो हेराेइन बिक्री करने के लिए पहुंचाया था। इंस्पेक्टर विपिन बिहारी के अनुसार तस्कर पावर बढ़ाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल करते थे।
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ जारी है और उनसे जुड़े नेटवर्क की जांच की जा रही है। भोजपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में नशे के कारोबार को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।