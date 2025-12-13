'हमें न्याय दिलाइए, बेटे से मारकर घर से निकाल दिया', बुजुर्ग की व्यथा सुन भोजपुर एसपी ने तुरंत लिया एक्शन
भोजपुर में एक बुजुर्ग ने एसपी से शिकायत करते हुए कहा कि उसके बेटे ने उसे मारकर घर से निकाल दिया है। बुजुर्ग की व्यथा सुनकर एसपी ने तुरंत एक्शन लिया और ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आरा। Ara News: टाउन थाना परिसर में शनिवार को आयोजित “आपके द्वार जनता दरबार” कार्यक्रम के दौरान उस समय स्थिति भावुक हो गई, जब यदुवंशी नगर निवासी 75 वर्षीय बुजुर्ग कन्हैया प्रसाद अपनी व्यथा लेकर पहुंचे।
उन्होंने कहा कि न्याय दिलाइए एसपी साहब, बेटे ने मारपीट कर घर से निकाल दिया, जिसके कारण वे किराए के मकान में रहने को मजबूर हैं। बुजुर्ग सरकारी सेवा में रहे अब पेंशन पर जी रहे हैं। बेटे ने उन्हें उनके अपने ही घर से बेदखल कर दिया, जिसके कारण वे शांति नगर में किराए के मकान में रह रहे हैं।
बुजुर्ग की बात सुनकर एसपी राज ने संबंधित थानाध्यक्ष को तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। यह एसपी स्तर से थाने में आयोजित जनता दरबार का दूसरा दिन था।
पुलिस कप्तान सुबह 11 बजे से ही टाउन थाना में मौजूद थे। इस दौरान आधा दर्जन से अधिक लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे, जिनमें सबसे अधिक मामले पारिवारिक विवाद और जमीन विवाद के थे। इस दाैरान थानाध्यक्ष देवराज राय समेत सभी कनीय अफसर मौजूद थे।
रूई गली निवासी नारायण प्रसाद भाइयों के साथ जमीन विवाद का मामला लेकर पहुंचे। इस पर एसपी ने निर्देश दिया कि तीनों भाइयों को थाने में बुलाकर विवाद समाधान की दिशा में कदम उठाया जाए।
महादेवा रोड की शारदा जैन ने आरोप लगाया कि उनके बेटे ने खाते से पैसा निकाल लिया है। इस शिकायत पर एसपी ने जांच का आदेश दिया। पश्चिम टोला निवासी अधिवक्ता दुर्गेश नंदन वर्मा ने बताया कि विपक्षी पक्ष कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहा है।
एसपी ने इस मामले की भी जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। नाला मोड़ के देवनाथ सिंह ने बताया कि उनका नाती शराब पीकर मारपीट करता है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने नाती को जेल भेज दिया है, लेकिन वे उसे घर में नहीं रखना चाहते। इस संदर्भ में वे गुहार लेकर पहुंचे थे।
रमगढ़िया निवासी जुली देवी ने शिकायत की कि उनके देवर द्वारा मारपीट की जा रही है। इस पर एसपी ने तत्काल जांच के निर्देश दिए। महादेवा की मंशा देवी ने बताया कि उनका किराएदार बकाया राशि नहीं दे रहा है। एसपी ने उन्हें इस मामले में कोर्ट जाने की सलाह दी।
एसपी ने पार्षदों की शिकायत पर ट्रैफिक डीएसपी को घुमाया फोन
जनता दरबार के दौरान एसपी ने उपस्थित वार्ड पार्षदों और उनके प्रतिनिधियों से भी स्थानीय समस्याओं पर चर्चा की। मेयर प्रतिनिधि आलोक रंजन ने कहा कि मीरगंज रोड पर वन-वे ट्रैफिक नियम को कड़ाई से लागू किया जाए तथा गोला बाजार में सब्जी अनलोडिंग का समय तय किया जाए, जिससे जाम की समस्या से राहत मिल सके।
वार्ड सदस्य मुन्ना महतो ने बताया कि धरहरा पुल के पास सुबह और शाम में मछली व सब्जी की दुकानें लगने से लोगों को परेशानी होती है और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इन दोनों शिकायतों पर एसपी ने तुरंत ट्रैफिक डीएसपी को फोन कर कार्रवाई के निर्देश दिए।
वार्ड पार्षद रंजीत सिंह ने मझौंवा स्कूल और मारूतिनगर इलाके में असामाजिक तत्वों के जमावड़े की शिकायत की, जिस पर एसपी ने संबंधित थाना और डायल 122 को निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया। जनता दरबार में लगभग दर्जन भर पार्षद पहुंचे थे। इस दाैरान पुलिस कप्तान को सम्मानित भी किया गया।
