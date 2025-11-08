Bihar Election: बॉर्डर पर तैनात सैनिकों ने दिया मतदान, वोटिंग कर भेजे 2589 बैलेट पेपर

जागरण संवाददाता, आरा। देश की सीमाओं पर भोजपुर जिले के तैनात अर्धसैनिक बल के जवानों द्वारा मतदान कर 2589 पोलिंग बैलेट पेपर जिले में आ चुके है। वहां से भेजे जाने के बाद डाकघर से बैलेट पेपर कोषांग को ये सभी पोल वोट मिल चुके हैं। दूसरी तरफ हाल के दिनों में तेजी से पोल बैलेट पेपर आने का सिलसिला शुरू हो गया है। सशस्त्र बलों के लिए जिले से 17404 बैलेट पेपर भेजे गए हैं।

भोजपुर जिले से देश की सीमाओं पर तैनात जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, असम, मिजोरम समेत कई राज्यों में जिले के अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात हैं। इन सभी के लिए लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने के लिए सर्विस वोटर की व्यवस्था की गई है। पिछले पखवारे जिले से 17404 बैलेट पेपर इन सभी के पास भेजे गए थे। अब उधर से तेजी से मतदान होकर जिले में बैलेट पेपर जिला निर्वाचन कार्यालय में आने लगे हैं।

मालूम हो कि जवानों के मुख्यालय से भेजे गए बैलेट पेपर डाक के माध्यम से यहां आते हैं। डाकघर में आए बैलेट पेपर रोजाना शाम को जिला निर्वाचन कार्यालय के बैलेट पेपर कोषांग में जमा किए जाते हैं। अभी तक प्राप्त 2589 बैलेट पेपर में सबसे ज्यादा बड़हरा में 680, उसके बाद संदेश में 519 और सबसे कम अगिआंव विधानसभा में 161 बैलेट पेपर पहुंचे हैं।

मालूम हो कि भोजपुर जिले में सबसे ज्यादा सर्विस वोटर शाहपुर में 3569, बड़हरा में 3351, संदेश में 2756, जगदीशपुर में 2335, आरा में 2077 तरारी में 1869 और सबसे कम अगिआंव में 1447 है। इस बार ज्यादा मतदान को देखते हुए 10 हजार से 12 हजार बैलेट पेपर आने की संभावनाएं व्यक्त की गई है।