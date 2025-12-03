जागरण संवाददाता, आरा। Ara News: भोजपुर जिले में लगातार हो रहे सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए परिवहन विभाग प्रत्येक माह में चार दिन हेलमेट और सीट बेल्ट की जांच के लिए विशेष अभियान चलाएगा। मंगलवार की देर शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुए विभागीय कार्यों की समीक्षा में राज्य मुख्यालय से यह निर्देश जिला मुख्यालय को मिला हैं। नए निर्देश के अनुसार सप्ताह के पहले सोमवार को हेलमेट जांच तथा पहले गुरुवार को सीट बेल्ट की जांच होगी।

स्‍कूल प्रबंधन के साथ होगी बैठक सप्ताह के तीसरे सोमवार को सीट बेल्ट और तीसरे गुरुवार को हेलमेट की जांच करने का निर्देश मिला है। स्कूली वाहनों के खिलाफ मिल रही शिकायत के बाद स्कूल प्रबंधन के साथ बैठक कर निर्देश देने और उनके खिलाफ भी जांच अभियान चलाने को कहा गया हैं।

विशेष जांच अभियान के लिए डीटीओ ने पदाधिकारियों की बनाई टीम मुख्यालय से निर्देश मिलने के बाद जिला परिवहन पदाधिकारी पूरी तरह से एक्‍शन में आ गए हैं। उन्होंने इस मामले पर तत्काल संज्ञान लेते हुए विशेष अभियान चलाने के लिए आधा दर्जन पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया है।