Bhojpur News: सावधान! महीने में चार दिन चलेगा विशेष अभियान, लापरवाही बरतना पड़ सकता है महंगा
भोजपुर जिले में सड़क हादसों को कम करने के लिए परिवहन विभाग महीने में चार दिन हेलमेट और सीट बेल्ट की जांच करेगा। राज्य मुख्यालय से मिले निर्देश के अनुस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आरा। Ara News: भोजपुर जिले में लगातार हो रहे सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए परिवहन विभाग प्रत्येक माह में चार दिन हेलमेट और सीट बेल्ट की जांच के लिए विशेष अभियान चलाएगा।
मंगलवार की देर शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुए विभागीय कार्यों की समीक्षा में राज्य मुख्यालय से यह निर्देश जिला मुख्यालय को मिला हैं। नए निर्देश के अनुसार सप्ताह के पहले सोमवार को हेलमेट जांच तथा पहले गुरुवार को सीट बेल्ट की जांच होगी।
स्कूल प्रबंधन के साथ होगी बैठक
सप्ताह के तीसरे सोमवार को सीट बेल्ट और तीसरे गुरुवार को हेलमेट की जांच करने का निर्देश मिला है। स्कूली वाहनों के खिलाफ मिल रही शिकायत के बाद स्कूल प्रबंधन के साथ बैठक कर निर्देश देने और उनके खिलाफ भी जांच अभियान चलाने को कहा गया हैं।
विशेष जांच अभियान के लिए डीटीओ ने पदाधिकारियों की बनाई टीम
मुख्यालय से निर्देश मिलने के बाद जिला परिवहन पदाधिकारी पूरी तरह से एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने इस मामले पर तत्काल संज्ञान लेते हुए विशेष अभियान चलाने के लिए आधा दर्जन पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया है।
डीटीओ अमित कुमार ने बताया कि हादसों पर अंकुश लाने तथा परिचालन सुगम करने के लिए सभी को परिवहन नियमों का पालन करना जरूरी है।
इसका पालन नहीं करने वालों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वाहन चलकों से परिवहन और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील करते हुए सदैव हेलमेट पहनने के साथ-साथ सीट बेल्ट लगाने का अनुरोध किया।
उन्होंने कहा कि अब समय-समय पर हर समय विशेष जांच अभियान चलेगा। भोजपुर जिले में विधानसभा चुनाव में लगे वाहनों के बकाया राशि का जल्द से जल्द भुगतान किया जाएगा।
इसके लिए सभी वाहन चालकों और मालिकों से जल्द से जल्द लॉक बुक जमा करने का अनुरोध किया गया है। डीटीओ ने बताया कि जिसका जहां से लॉक बुक बना है वह वहां जमा करें राशि भुगतान की प्रक्रिया अविलंब शुरू की जाएगी।
