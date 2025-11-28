Language
    आरा में सड़क हादसा, अनियंत्रित पिकअप ने बाइक सवार दो लोगों को रौंदा

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 11:06 AM (IST)

    भोजपुर जिले के हसन बाजार थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित पिकअप वैन ने बाइक सवार दो लोगों को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान प्रविन्द कुमार और सुमित कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने पिकअप वैन को जब्त कर लिया है, जबकि चालक फरार है। 

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले के हसन बाजार थाना क्षेत्र के सहेजनी गांव के समीप गुरुवार की देर अनियंत्रित पिकअप वैन ने बाइक सवार दो लोगों को रौंदा दिया।

    हादसे में दोनों लोगों की मौत हो गई। एक ने घटनास्थल पर तो दूसरे ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतकों में सिकरहटा थाना क्षेत्र के चकिया गांव निवासी स्व.नरेन्द्र सिंह के 38 वर्षीय पुत्र प्रविन्द कुमार एवं मनोज कुमार के 23 वर्षीय पुत्र सुमित कुमार उर्फ बीरू कुमार है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हादसे का कारण अनियंत्रित परिचालन बताया जाता है। पुलिस ने पिकअप गाड़ी को जब्त कर लिया है। चालक फरार है।

