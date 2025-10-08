चुनाव में शांति भंग करने वालों पर नकेल, भोजपुर के 117 बदमाशों को थाने में लगानी होगी हाजिरी

भोजपुर पुलिस आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए सक्रिय है। 117 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सीसीए के तहत प्रस्ताव भेजे गए हैं जिनमें 29 स्वीकृत हो चुके हैं। इन तत्वों को दूसरे थानों में हाजिरी लगानी होगी। एसपी ने कहा कि माहौल बिगाड़ने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का उद्देश्य चुनाव में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है।

जागरण संवाददाता,आरा। आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष माहौल में संपन्न कराने के लिए भोजपुर पुलिस ने तैयारी तेज कर दी है। पुलिस अधीक्षक राज के निर्देशन में जिले भर में अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसने की कार्रवाई चल रही है।

इसी क्रम में अब तक 117 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध अपराध नियंत्रण अधिनियम (सीसीए) के तहत प्रस्ताव तैयार कर जिला दंडाधिकारी को भेजा गया है। इनमें से 29 मामलों में प्रस्तावों को स्वीकृति भी मिल चुकी है। दूसरे थाने में जाकर नियमित रूप से हाजिरी उन्हें एक से दूसरे थाने में जाकर नियमित रूप से हाजिरी लगानी होगी। शेष मामलों में नोटिस जारी करने की प्रक्रिया जारी है। जानकारी के अनुसार, जिले के विभिन्न थानों से आपराधिक प्रवृत्ति वाले तत्वों की सूची तैयार कर कार्रवाई की जा रही है।

इन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि चुनावी माहौल में किसी तरह की अराजकता या हिंसक घटना न घट सके। पुलिस प्रशासन का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीसीए सहित अन्य कानूनी कार्रवाई एसपी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति को माहौल बिगाड़ने या मतदाताओं को डराने-धमकाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे तत्वों की पहचान कर उन पर सीसीए सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की जा रही है।