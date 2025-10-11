Language
    चुनाव में शांति भंग करने वालों पर प्रशासन की सख्ती, 138 असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई तेज

    By Deepak Singh Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 03:45 PM (IST)

    भोजपुर पुलिस प्रशासन ने आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कमर कस ली है। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत 138 असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की जा रही है, जिनमें से 57 प्रस्तावों को स्वीकृति मिल चुकी है। पुलिस का लक्ष्य है कि चुनाव के दौरान कोई भी कानून-व्यवस्था को चुनौती न दे सके।

    जागरण संवाददाता, आरा। आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए भोजपुर पुलिस प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। पुलिस अधीक्षक राज के नेतृत्व में पूरे जिले में अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। 

    पुलिस का लक्ष्य है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान कोई भी व्यक्ति कानून-व्यवस्था को चुनौती न दे सके। जानकारी के अनुसार, अब तक जिले के विभिन्न थानों से 138 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध अपराध नियंत्रण अधिनियम (सीसीए) के तहत प्रस्ताव तैयार कर जिला दंडाधिकारी को भेजा गया है। 

    57 प्रस्तावों को स्वीकृति

    इनमें से 57 प्रस्तावों को स्वीकृति मिल चुकी है। इन 57 लोगों को एक से दूसरे थाने में जाकर नियमित हाजिरी लगानी होगी, ताकि पुलिस उनकी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रख सके।

    वहीं, 81 अन्य मामलों में नोटिस जारी करने की प्रक्रिया जारी है। सभी प्रस्तावों पर जिला प्रशासन की विशेष नजर है। अधिकारियों का कहना है कि जिन तत्वों का आपराधिक इतिहास रहा है और जो पूर्व में सामाजिक शांति भंग करने या हिंसक घटनाओं में शामिल रहे हैं, उन्हें सीसीए के तहत चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। 

    आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों की सूची तैयार

    पुलिस सूत्रों ने बताया कि भोजपुर जिले के लगभग सभी थानों जैसे आरा नगर, नवादा, बड़हरा, चांदी, बिहिया,कोईलवर, चरपोखरी, जगदीशपुर, पीरो, शाहपुर, तरारी, सहार ,संदेश और उदवंतनगर आदि क्षेत्र से जुड़े आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों की सूची तैयार की गई है। 

    प्रत्येक थाना क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर उनके ऊपर निगरानी तंत्र मजबूत किया गया है। थाना स्तर पर गश्त और एरिया डॉमिनेशन बढ़ाया गया है ताकि कोई भी संदिग्ध गतिविधि अनदेखी न हो।

    एसपी राज ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले में चुनावी शांति और कानून-व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रशासन ने सीसीए के अलावा वारंटियों, बांड उल्लंघनकर्ताओं और बेल पर छूटे अपराधियों पर भी विशेष नजर रखी है। 

    इन सभी को थाना में नियमित उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कहा गया है। पुलिस मुख्यालय से जुड़े अधिकारी लगातार जिलों से रिपोर्ट मंगा रहे हैं ताकि हर स्तर पर नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।

    नशा तस्करों पर भी कसेगा शिकंजा

    एसपी ने बताया कि जिले के विभिन्न हिस्सों में फ्लैग मार्च, चेकिंग अभियान और नशा तस्करों पर कार्रवाई के साथ-साथ बाहरी तत्वों की गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। साथ ही पुलिस-प्रशासन चुनाव से पहले भयमुक्त मतदान का माहौल तैयार करने में जुटा है।