चुनाव में शांति भंग करने वालों पर प्रशासन की सख्ती, 138 असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई तेज

जागरण संवाददाता, आरा। आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए भोजपुर पुलिस प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। पुलिस अधीक्षक राज के नेतृत्व में पूरे जिले में अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने की कार्रवाई तेज कर दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस का लक्ष्य है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान कोई भी व्यक्ति कानून-व्यवस्था को चुनौती न दे सके। जानकारी के अनुसार, अब तक जिले के विभिन्न थानों से 138 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध अपराध नियंत्रण अधिनियम (सीसीए) के तहत प्रस्ताव तैयार कर जिला दंडाधिकारी को भेजा गया है।

57 प्रस्तावों को स्वीकृति इनमें से 57 प्रस्तावों को स्वीकृति मिल चुकी है। इन 57 लोगों को एक से दूसरे थाने में जाकर नियमित हाजिरी लगानी होगी, ताकि पुलिस उनकी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रख सके। वहीं, 81 अन्य मामलों में नोटिस जारी करने की प्रक्रिया जारी है। सभी प्रस्तावों पर जिला प्रशासन की विशेष नजर है। अधिकारियों का कहना है कि जिन तत्वों का आपराधिक इतिहास रहा है और जो पूर्व में सामाजिक शांति भंग करने या हिंसक घटनाओं में शामिल रहे हैं, उन्हें सीसीए के तहत चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है।

आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों की सूची तैयार पुलिस सूत्रों ने बताया कि भोजपुर जिले के लगभग सभी थानों जैसे आरा नगर, नवादा, बड़हरा, चांदी, बिहिया,कोईलवर, चरपोखरी, जगदीशपुर, पीरो, शाहपुर, तरारी, सहार ,संदेश और उदवंतनगर आदि क्षेत्र से जुड़े आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों की सूची तैयार की गई है।