भोजपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई: अवैध देसी कार्बाइन के साथ एक बदमाश गिरफ्तार
भोजपुर पुलिस ने ननौर गांव में छापेमारी कर विजय साव नामक एक बदमाश को देसी कार्बाइन, कारतूस और खोखों के साथ गिरफ्तार किया। एसपी राज ने बताया कि आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है और वह पहले भी जेल जा चुका है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्व किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले के सहार थाना पुलिस ने रविवार की रात ननौर गांव में छापेमारी कर एक बदमाश को देसी कारबाइन, 16 कारतूस और तीन खोखा के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार विजय साव ननौर गंजपर गांव का निवासी है।
इसकी जानकारी सोमवार को भोजपुर एसपी राज ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है । पकड़े गए बदमाश का पूर्व से भी आपराधिक इतिहास रहा है। पूर्व में पुलिस पर हमले के मामले में जेल भी गया था। इसे लेकर आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी की गई है।
जिले में एक हफ्ते के अंदर दूसरा देसी कारबाइन मिला है। इससे पूर्व चांदी थाना क्षेत्र के रामदिहल टोला से देसी कारबाइन के साथ एक को गिरफ्तार किया गया था।
गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई
इधर,पुलिस को रविवार की रात गुप्त सूचना मिली थी कि क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्व किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए ननौर गांव में छापेमारी की और आरोपित को धर दबोचा गया। पुलिस ने तलाशी के दौरान मौके से एक देसी कारबाइन, 16 कारतूस और तीन खोखा बरामद किए हैं।
आरोपी का पहले से रहा है आपराधिक इतिहास
सहार थाना प्रभारी सुबोध कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित का पूर्व से भी आपराधिक इतिहास रहा है। उससे पूछताछ की जा रही है। यह जांच की जा रही है कि हथियार कहां से लाया गया और इसका उपयोग किस उद्देश्य से किया जाना था।
उन्होंने कहा कि भोजपुर पुलिस क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है, ताकि विधानसभा चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। पुलिस ने बताया कि आरोपित के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा।
