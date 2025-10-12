वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस की कार्रवाई, अवैध हथियारों के साथ 3 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले के धोबहा थाना पुलिस ने इंटरनेट पर प्रसारित हुए एक वीडियो रील के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी सुंदरपुर-बरजा गांव से हुई। पकड़े गए आरोपितों में धोबहा के सुंदरपुर बरजा गांव निवासी गंगा ठाकुर एवं शिवम चौधरी उर्फ बोधी चौधरी के अलावा एक 17 वर्षीय नाबालिग शामिल है। पुलिस ने तीन देसी पिस्तौल (कट्टा), चार कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद किया है।

तीन देसी कट्टा और चार कारतूस बरामद घटना के संबंध में रविवार को एसपी राज ने जानकारी दी। एसपी ने बताया कि धोबहा पुलिस को 11 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो रील मिली थी, जिसमें कुछ युवक हाथों में हथियार लहराते और नाचते दिखाई दे रहे थे।

वायरल वीडियो के आधार पर धोबहा थाना पुलिस ने वीडियो में दिख रहे व्यक्तियों की पहचान के प्रयास शुरू किए। पहचान के बाद रविवार को सुंदरपुर-बरजा गांव में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान गंगा ठाकुर और शिवम चौधरी (उर्फ बोधी चौधरी) को गिरफ्तार किया गया। साथ ही एक 17 वर्षीय नाबालिग भी पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर विजय तिवारी के मकान के पास झाड़ियों से तीन देसी कट्टा व चार कारतूस बरामद हुए।