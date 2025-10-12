Language
    वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस की कार्रवाई, अवैध हथियारों के साथ 3 गिरफ्तार

    By Deepak Singh Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 07:25 PM (IST)

    भोजपुर जिले के धोबहा थाना पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सुंदरपुर-बरजा गांव में हुई इस गिरफ्तारी में तीन देसी पिस्तौल और चार कारतूस बरामद किए गए हैं। एसपी राज ने बताया कि वीडियो में युवक हथियार लहराते दिख रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर आरोपियों को पकड़ा। एक और आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है।

    जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले के धोबहा थाना पुलिस ने इंटरनेट पर प्रसारित हुए एक वीडियो रील के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी सुंदरपुर-बरजा गांव से हुई। 

    पकड़े गए आरोपितों में धोबहा के सुंदरपुर बरजा गांव निवासी गंगा ठाकुर एवं शिवम चौधरी उर्फ बोधी चौधरी के अलावा एक 17 वर्षीय नाबालिग शामिल है। पुलिस ने तीन देसी पिस्तौल (कट्टा), चार कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। 

    तीन देसी कट्टा और चार कारतूस बरामद

    घटना के संबंध में रविवार को एसपी राज ने जानकारी दी। एसपी ने बताया कि धोबहा पुलिस को 11 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो रील मिली थी, जिसमें कुछ युवक हाथों में हथियार लहराते और नाचते दिखाई दे रहे थे। 

    वायरल वीडियो के आधार पर धोबहा थाना पुलिस ने वीडियो में दिख रहे व्यक्तियों की पहचान के प्रयास शुरू किए। पहचान के बाद रविवार को सुंदरपुर-बरजा गांव में छापेमारी की गई। 

    छापेमारी के दौरान गंगा ठाकुर और शिवम चौधरी (उर्फ बोधी चौधरी) को गिरफ्तार किया गया। साथ ही एक 17 वर्षीय नाबालिग भी पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर विजय तिवारी के मकान के पास झाड़ियों से तीन देसी कट्टा व चार कारतूस बरामद हुए। 

    थानाध्यक्ष वर्षा रानी के बयान पर चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार अभी एक अन्य आरोपित आयुष फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।