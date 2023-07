Bihar: प्रेम जाल में फंसाता, फिर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसा ऐंठता था बंग्लादेशी युवक; गिरफ्तार

Bhojpur Police भोजपुर पुलिस ने गया से एक बंग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनकी अश्लील वीडियो बनाता था।पुलिस ने आरोपी के पास से मोबाइल पैन कार्ड पासपोर्ट आधार कार्ड और कई पहचान पत्र जब्त किया है। एक जब्त पहचान पत्र पश्चिम बंगाल के वर्द्धमान जिले के नाम पर भी है। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है।

Bihar: प्रेम जाल में फंसाता, फिर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसा ऐंठता था बंग्लादेशी युवक

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर पुलिस ने लड़कियों को प्रेम-जाल में फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल करने वाले एक बंग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी गया जिले के रेलवे स्टेशन से हुई है। आरोपी की पहचान अपूर्वा बैरागी उर्फ दीपक कुमार मूल रूप से बंग्लादेश के गोपालगंज जिले के धरावसाही, कोटाली के रूप में हुई। इसकी जानकारी बुधवार की दोपहर भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार यादव ने पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दी है। पकड़े गए बंग्लादेशी युवक के पास से पुलिस ने मोबाइल, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड और कई पहचान पत्र जब्त किया है। एक जब्त पहचान पत्र पश्चिम बंगाल के वर्द्धमान जिले के नाम पर भी है। पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। आरोपी से पूछताछ में यह पता चला कि है कि पूर्व में कई लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाकर और ब्लैकमेल कर पैसा ऐंठ चुका है। वर्तमान में वह मध्य प्रदेश के शिवपुरी में निजी अस्पताल संचालित कर रहा था। फेसबुक पर अलग-अलग आइडी बनाकर मैसेज भेजता था। फोटो वायरल करने की दे रहा था धमकी एसपी ने बताया कि 19 मई 20 23 को आरा नवादा थाना क्षेत्र की एक महिला ने संबंधित थाना में प्राथमिकी कराई थी कि अपूर्वा नामक एक शख्स उनकी बेटी के मोबाइल पर फोन कर धमकी देता है कि उसका अश्लील फोटाे औ वीडियो उसके पास है। महिला ने आरोप लगाया कि युवक ने अश्लील वीडियो और फोटो इंटरनेट मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। इसके बाद सदर एएसपी चन्द्र प्रकाश के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। वैज्ञनिक अनुसंधान के दौरान साक्ष्य एकत्रित किए गए। तकनीकी सूत्र के जरिए आरोपित के मध्य प्रदेश में होने की जानकारी मिली। 20 दिनों पहले हो गया था फरार एसपी ने बाया कि करीब तकनीकी सूत्र के आधार पर एक टीम गठित कर मध्यप्रदेश के शिवपुरी भेजा गया था। जिसके बाद टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। इस दौरान आरा लाने के क्रम में उन्नांव के पास शौच जाने के बहाने वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। काफी खोजबीन की गई थी लेकिन, कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। इस दौरान पुन: ट्रेन से गया जिले की ओर भागकर जाने की सूचना पर टीम ने घेराबंदी कर उसे धर दबोचा।

Edited By: Roma Ragini