भोजपुर में एक छात्रा अपनी बहन के बदले परीक्षा देने पहुंची, लेकिन पहचान उजागर हो गई। दस्तावेजों में गड़बड़ी पाए जाने पर छात्रा वहां से भाग नि
जागरण संवाददाता, आरा। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय (VKSU) में स्नातकोत्तर (पीजी) सेमेस्टर तीन, सत्र 2024-26 की पहले दिन की परीक्षा में सोमवार को अपनी बहन की जगह परीक्षा दे रही छात्रा की पहचान हुई।
उस पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई, इससे पहले ही वह भागने में सफल हो गई। यह मामला एमएम महिला काॅलेज का है। प्रधानाचार्य प्रो. नरेंद्र प्रताप पालित ने बताया कि दूसरी पाली की परीक्षा अपराह्न डेढ़ बजे शुरू हुई।
भूगोल विषय की परीक्षा में हाजिरी बनाते समय सभी परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र से उसकी पहचान की जाती है। वही प्रक्रिया चल रही थी। इसी क्रम में वीक्षक ने प्रवेश पत्र से तस्वीर मिलाई तो वह नहीं मिली।
प्रधानाचार्य के पास शिकायत के दौरान भागी
उन्होंने छात्रा की पहचान फोटो देखकर कर ली। आनन-फानन में प्रधानाचार्य को इसकी सूचना दी गई, इसी बीच सबकी नजर बचाकर छात्रा वहां से भाग निकली।
एमएम महिला कालेज में महाराजा काॅलेज के छात्र-छात्राओं की परीक्षा थी। बताते चलें कि आरा में एचडी जैन कालेज, जगजीवन कालेज, एसबी कालेज और एम महिला कालेज, रोहतास जिले में दो और बक्सर और कैमूर जिले समेत आठ केंद्रों पर परीक्षा शुरू हो गई। यह 9,11,12 13 और 15 दिसंबर को दो पालियों में ली जाएगी।
परीक्षा में परीक्षार्थियों की उपस्थिति 99.5 प्रतिशत बतायी गई। परीक्षा नियंत्रक प्रो. अनवर इमाम ने सभी केंद्रों का जाकर परीक्षा का निरीक्षण किया। उन्होंने परीक्षा अधीक्षक को आवश्यक निर्देश भी दिया। उन्होंने बताया कि सभी केंद्रों पर कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा संचालित हुई।
