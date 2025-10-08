Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ara News: माछ-भात पार्टी के लिए प्रत्याशी खरीदेंगे 300 रुपये किलो मछली, मटन का रेट 800 रुपये किलो

    By dharmendra kumar singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 04:53 PM (IST)

    भोजपुर में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों द्वारा खाने-पीने और प्रचार सामग्री की दरों को निर्धारित किया गया है। निर्वाचन आयोग ने मांसाहारी भोजन शाकाहारी भोजन नाश्ता रहने की व्यवस्था और प्रचार सामग्री की कीमतों को तय किया है। आयोग ने समर्थकों के लिए भोजन आवास और यात्रा के खर्चों को भी निर्धारित किया है जिसमें होटल के कमरे वाहनों का किराया और ड्राइवर का भत्ता शामिल है।

    prefferd source google
    Hero Image
    माछ-भात पार्टी के लिए प्रत्याशी खरीदेंगे 300 रुपये किलो मछली

    जागरण संवाददाता, आरा। इस बार के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल के लोग अपने-अपने समर्थकों के लिए दिल खोलकर खाना नाश्ता और रहने की व्यवस्था करने वाले हैं। इसका कारण है कि 150 से ज्यादा उपयोग में लाए जाने वाली सामग्रियों का रेट निर्वाचन आयोग की सहमति से तय कर दिया गया है। हर प्रकार के लोगों के लिए हर तरह की व्यवस्था की गई है। इस चुनाव में एक प्रत्याशी 40 लाख रुपये तक चुनाव में खर्च कर सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के लोगों के साथ हुई बैठक के बाद मांसाहारी खाना पसंद करने वाले लोगों के लिए आयोग ने बकरा का मीट आठ सौ, मछली तीन सौ, मुर्गा 160 रुपये प्रति किलो की दर से तय किया है। वहीं, भोजन प्रति प्लेट शाकाहारी 60 और मांसाहारी 100 रखा गया है।

    शाकाहारी लोगों के लिए फल फूल की भी पूरी व्यवस्था की गई है, जिसमें सेव150 रुपये केजी, नारंगी 70, अंगूर 100, केला 50 का दर्जन के साथ अनार 150 और पपीता 60 रुपये केजी तय किया गया है।इसी प्रकार सुबह में नाश्ते के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाली कचौड़ी आठ, रसगुल्ला 15, लड्डू छह और समोसा आठ रुपये प्रति पीस तय किया गया है।

    60 रुपये केजी वाले चावल और फूलगोभी का भी लोगों को मिलेगा स्वाद

    आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए आटा 30 रुपये, साधारण चावल 40, उत्तम चावल 60 रुपये केजी, सब्जी में फूलगोभी 40, बंदा कोबी, 30 बैगन, टमाटर 50, मुली 20 और परवल 50 रुपये केजी की दर से उचित रेट लगाया है ताकि खाने के दौरान किसी प्रकार की समस्या ना हो।

    सोने के समय समर्थकों को मिलेगा 60 रुपये KG वाला दूध

    समर्थकों को चुनाव के दौरान रहने खाने की सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है। इस दौरान सुबह में चाय प्रति कप आठ रुपये, दूध प्रति लीटर 60, कॉफी सौ ग्राम 100 रुपये, बिस्कुट 10 से लेकर 30 रुपये तक, चॉकलेट की भी व्यवस्था करते हुए 300 रुपये प्रति किलो की गई है। साधारण पानी के साथ मिनरल वाटर 20 प्रति लीटर वाले की भी व्यवस्था और एक टैंकर में पेयजल 500 रुपये प्रति टैंकर की भी की गई है।

    रहने के लिए चौकी 50 रुपये पिस, चादर 30, तोसक प्रति पीस 50 तक, तकिया 5, कंबल 20, मच्छरदानी 15 रुपये की रोज से व्यवस्था की गई है। कुर्सी 10 रुपये से 30 तक, दरी 30, टेबल 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से तय किया गया है।

    नेताओं और बड़े लोगों के लिए होटल में रोजाना खर्च होंगे तीन हजार

    चुनाव प्रचार में आने वाले बड़े नेताओं की खातिरदारी पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। वे आम स्थान और आम समर्थकों के साथ नहीं रहेंगे इसके लिए होटल की और गेस्ट हाउस की व्यवस्था की गई है। एक दिन के लिए होटल या गेस्ट हाउस का साधारण कमरा 600 रुपये, डबल कमरा 1000, एसी वाला कमरा 1200 से लेकर डबल वाला 1500 के साथ एसी होटल कमरा 2000 एक रॉयल वाला का एक दिन में किराया 3000 तय किया गया है।

    9500 तक के लगेंगे सिंगल कलर में शानदार पोस्टर

    चुनाव आयोग ने राजनीतिक दल के लोगों को प्रचार प्रसार के लिए जो रेट तय किया है उसके अनुसार कट आउट लकड़ी का प्रति वर्ग फीट 65 रुपये कपड़ा का, 45 रुपये पंडाल प्रति वर्ग फिट प्रतिदिन, पांच रुपये वाटरप्रूफ पंडाल, 20 रुपये सिंगर कलर का प्रति हजार, 9500 में डबल कलर का, 5500 में रोड गेट, 600 में गेट निर्माण, सिंगल गेट निर्माण तीन हजार, डबल 4000, वीडियोग्राफी 1500 रोजाना, तोरण द्वार 3000 खर्च, गमछा 80 रुपये, डिस्पोजल ग्लास 50, कॉफी-चाय ग्लास 25, एफोर पेपर 280 रुपये प्रति पैकेट के साथ-साथ सैनिटाइजर 100 एम एल का 50 रुपये निर्धारित किया गया है।

    आने जाने के लिए वाहनों की भी हुई है उत्तम व्यवस्था

    राजनीतिक दलों के लोगों ने चुनाव को हाईटेक करते हुए समर्थकों की सुविधा पूर्वक आने-जाने के लिए स्कॉर्पियो 2200, इनोवा-टाटा सफारी व टवेरा के लिये रोजान 2500-2500, बोलोरो एसी 2000, बोलेरो साधारण 1200 और 1000 प्रतिदिन बगैर तेल के किराया तय किया गया है।

    छोटे वाहनों में ऑटो रिक्शा 1000, रिक्शा 800, मोटरसाइकिल 500, साइकिल 200 प्रतिदिन तय किया गया है। इससे जहां समर्थकों को आने-जाने में सुविधा होगी वही वह अपने वाहन भी उपलब्ध करा सकते हैं। इसके साथ-साथ वाहन के ड्राइवर का दैनिक भत्ता सात सौ रुपये प्रति दिन किया गया है।