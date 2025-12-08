Language
    Bhojpur News: 14 अंचल परिसर में खोले जाएंगे काॅमन सर्विस सेंटर, कम लगेगा शुल्‍क, क्‍या-क्‍या म‍िलेगी सुविधा?

    By Dharmendra Kumar Singh Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 04:33 PM (IST)

    भोजपुर जिले के 14 अंचलों में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) खोले जाएंगे। इन सेंटरों पर जन्म, मृत्यु, जाति और आय प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज आसानी ...और पढ़ें

    Hero Image

    अंचल कार्यालयों में खुलेंगे सीएससी। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, आरा। Ara News: भोजपुर जिले के सभी 14 अंचल कार्यालय परिसर में ही अब कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Center) खोले जाएंगे। वहां जमीन से जुड़े मामलों की जानकारी के साथ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित सभी कामकाज के कार्य कम दरों पर होंगे। ऐसे में लोगों को ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लेने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।

    राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से इस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अंचल कार्यालय परिसर में लगभग 200 वर्गफीट भूमि में CSC खोले जाएंगे।

    सेंटर के खुल जाने से आमजनों को जमीन से संबंधित कामकाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा व अतिरिक्त शुल्क भी नहीं देने पड़ेंगे। यहां से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ऑनलाइन सेवाओं की सुविधा रैयतों व भू-धारियों को आसानी से मिल सकेगी।

    सेवाओं के ल‍िए दर न‍िर्धार‍ित

    इसके लिए सरकार की ओर से सेवाओं का दर भी निर्धारित किया गया है। कॉमन सर्विस सेंटर पर लोगों को जमीन से जुड़ी सभी कार्य कराने की सुविधा मिलेगी।

    इसमें भू-लगान का भुगतान, दाखिल-खारिज, भू-मापी, एसएमएस अलर्ट, परिमार्जन, भू स्वामत्वि प्रमाण पत्र (एलपीसी), आरटीपीएस के तहत वाद-विवाद दायर करने व भू अभिलेख पोर्टल से अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किये जाना आदि शामिल हैं।

    जिले के अंचल कार्यालय परिसर में भूखंड उपलब्ध होने के बाद सीएससी के आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। केंद्र पर सीएससी स्तर से कर्मी और लैपटॉप की व्यवस्था की जायेगी।

    आवश्यकता पड़ने पर सीएससी संचालकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जिससे आवेदन करने या अन्य किसी कार्य के निष्पादन में कोई समस्या न हो। इसके लिए विभाग की ओर से प्राथमिकता के आधार पर भूखंड च‍िह्न‍ि‍त कर उसकी रिपोर्ट देने को कहा गया है।

    राजस्व संबंधी मामलों के निपटारे में आएगी तेजी 

    जिले के सभी अंचलों में कॉमन सर्विस सेंटर खुल जाने से राजस्व संबंधी हजारों पेंडिंग मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। एक तरफ जहां तेज गति से कार्य होंगे वहीं दूसरी तरफ आम लोगों को कम राशि भी खर्च करनी पड़ेगी तथा अंचल परिसर में ही सभी प्रकार की सुविधा एक साथ मिल जाएंगी। 

    राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देश पर जिले के सभी अंचल कार्यालय परिसरों में कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। इसके लिए अंचल कार्यालय में जमीन उपलब्ध कराये जाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जमीन उपलब्ध होने के बाद सीएससी का आवंटन किया जायेगा।

    डॉ. शशी शेखर, एडीएम राजस्व, भोजपुर