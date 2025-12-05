Bhojpur News: 16 की सड़क रह गई बस 4 फीट की, अब सोनार पट्टी में चलेगा बुलडोजर

संवाद सूत्र, बिहिया (आरा)। Ara News: नगर पंचायत बिहिया में अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज़ हो गया है। शुक्रवार को नगर प्रशासन की टीम अमीन व नक्शे के साथ सोनार पट्टी गली पहुंची। वहां मापी कराकर अतिक्रमण की पहचान की गई।

मापी के अनुसार गली में जगह-जगह किए गए स्थाई निर्माण पूरी तरह अतिक्रमण की श्रेणी में पाए गए हैं, जिन्हें जल्द ही तोड़ा जाएगा। संभावित कार्रवाई को देखते हुए स्थानीय लोगों में मायूसी साफ झलक रही है। गौरतलब है कि दो दिन पहले जब प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची थी तो स्थिति देखकर अधिकारी दंग रह गए थे। लगभग 16 फीट चौड़ी गली में अतिक्रमण के कारण कई स्थानों पर रास्ता सिर्फ 5 से 6 फीट ही बचा था।

गली के दोनों ओर लोगों ने स्थाई निर्माण कर रास्ता संकरा कर दिया है। जिसके बाद विस्तार से मापी कराने का निर्णय लिया गया था।अधिकारियों का कहना है कि मापी के आधार पर कार्रवाई होने के बाद गली का रूप पूरी तरह बदल जाएगा।