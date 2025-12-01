Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bhojpur News: अभी इंतजार में 72 हजार जीविका दीदियां, बैंक खाते में आधार लिंक न होने से अटकी धनराशि

    By Rana Amresh Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 11:31 PM (IST)

    भोजपुर में 72 हजार जीविका दीदियों को धनराशि का इंतजार है, क्योंकि उनके बैंक खातों में आधार कार्ड लिंक नहीं है। सरकार ने आधार लिंकिंग अनिवार्य कर दी है, ताकि योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे। आधार लिंक न होने से दीदियों को आर्थिक परेशानी हो रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    केवाईसी व आधार कार्ड में त्रुटि को लेकर 72 हजार जीविका दीदियों की राशि फंसी। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, आरा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लाभ से भाेजपुर जिले में अभी भी करीब 72 हजार जीविका दीदी वंचित हैं, क्योंकि इन जीविका पात्रों के बैंक खाते से आधार कार्ड की संख्या को नहीं जोड़ा गया है अथवा आधार कार्ड को लंबे समय से उपयोग नहीं किए जाने के कारण अप्रचलित हो गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके कारण लाभार्थी को योजना का लाभ नहीं मिल सका है। विभाग ने बताया कि जिन बैंक खाते का उपयोग नहीं हुआ है, उसमे अधिकांश बैंक खाता जनधन का है। इस वजह से खाते में राशि अंतरण नहीं हो पा रही है।

    सरकार द्वारा दो बार मुख्य मंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राशि को भेजा है। जिले में अभी तक कुल दो लाख 80 हजार महिलाओं को योजना क लाभ मिल चुका है। हालाकि हर बार जिले में महिला लाभार्थियो के संख्या में बढ़ोतरी हो रही हे।

    प्रखंड कार्यालय का चक्कर काट रहीं जीविका दीदी

    जिले के जिन जीविका दीदी को योजना की राशि नहीं मिली है। वे लगातार प्रखंड स्थित जीविका दीदी कार्यालय का चक्कर काट रहीं है। कार्यालय की ओर से बताया जा रहा है, कि उनके खाते में भी राशि आएगी, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है।

    आरा जीविका दीदी प्रखंड कार्यालय में सोमवार को आरा सदर प्रखंड के महुली पंचायत की जीविका दीदी साधना और कविता ने बताया कि गांव के सभी महिलाओं के खाते में राशि पहुंच गई है, लेकिन उसके खाते में राशि नहीं पहुंची है। इसको लेकर वह परेशान है और लगातार कार्यालय का चक्कर काट रहीं है।

    प्रखंड कार्यालय के प्रमुख विशाल कुमार सिंह ने बताया कि अगर आपके खाते में सत्यापन के बाद राशि नहीं पहुंची है तो बैंक से संपर्क करें। अगर कोर्ट के आदेश या कानूनी विवाद के चलते बैंक अकाउंट बंद है, तो कानूनी सलाहकार से परामर्श करें और उचित कानूनी चैनलों के माध्यम से मामले को हल करें।

    प्रखंडवार आंकड़ों पर एक नजर

    प्रखंड का नाम कुल जीविका दीदियाँ राशि से वंचित दीदियाँ
    अगिआँव 26,069 6,510
    आरा 33,496 8,374
    बड़हरा 37,181 9,195
    बिहिया 19,899 4,974
    चरपोखरी 17,136 4,284
    गड़हनी 17,553 4,378
    जगदीशपुर 38,648 9,062
    कोइलवर 26,393 6,598
    पीरो 40,086 9,086
    सहार 20,249 5,003
    संदेश 19,582 4,788
    शाहपुर 30,252 7,563
    तरारी 33,447 6,161
    उदवंतनगर 23,289 5,622
    कुल योग 3,75,480 91,598