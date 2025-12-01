Bhojpur News: अभी इंतजार में 72 हजार जीविका दीदियां, बैंक खाते में आधार लिंक न होने से अटकी धनराशि

जागरण संवाददाता, आरा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लाभ से भाेजपुर जिले में अभी भी करीब 72 हजार जीविका दीदी वंचित हैं, क्योंकि इन जीविका पात्रों के बैंक खाते से आधार कार्ड की संख्या को नहीं जोड़ा गया है अथवा आधार कार्ड को लंबे समय से उपयोग नहीं किए जाने के कारण अप्रचलित हो गया है।

इसके कारण लाभार्थी को योजना का लाभ नहीं मिल सका है। विभाग ने बताया कि जिन बैंक खाते का उपयोग नहीं हुआ है, उसमे अधिकांश बैंक खाता जनधन का है। इस वजह से खाते में राशि अंतरण नहीं हो पा रही है।

सरकार द्वारा दो बार मुख्य मंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राशि को भेजा है। जिले में अभी तक कुल दो लाख 80 हजार महिलाओं को योजना क लाभ मिल चुका है। हालाकि हर बार जिले में महिला लाभार्थियो के संख्या में बढ़ोतरी हो रही हे।

प्रखंड कार्यालय का चक्कर काट रहीं जीविका दीदी जिले के जिन जीविका दीदी को योजना की राशि नहीं मिली है। वे लगातार प्रखंड स्थित जीविका दीदी कार्यालय का चक्कर काट रहीं है। कार्यालय की ओर से बताया जा रहा है, कि उनके खाते में भी राशि आएगी, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है।

आरा जीविका दीदी प्रखंड कार्यालय में सोमवार को आरा सदर प्रखंड के महुली पंचायत की जीविका दीदी साधना और कविता ने बताया कि गांव के सभी महिलाओं के खाते में राशि पहुंच गई है, लेकिन उसके खाते में राशि नहीं पहुंची है। इसको लेकर वह परेशान है और लगातार कार्यालय का चक्कर काट रहीं है।

प्रखंड कार्यालय के प्रमुख विशाल कुमार सिंह ने बताया कि अगर आपके खाते में सत्यापन के बाद राशि नहीं पहुंची है तो बैंक से संपर्क करें। अगर कोर्ट के आदेश या कानूनी विवाद के चलते बैंक अकाउंट बंद है, तो कानूनी सलाहकार से परामर्श करें और उचित कानूनी चैनलों के माध्यम से मामले को हल करें।