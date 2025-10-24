भोजपुर में एनडीए का धुआंधार प्रचार, महागठबंधन में खामोशी; तेजस्वी के नाम से बढ़ा उत्साह

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले में एक तरफ जहां एनडीए का धुआंधार प्रचार अभियान अपने प्रत्याशियों के पक्ष में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नेताओं के द्वारा शुरू हो गया है। दूसरी तरफ अपेक्षा के अनुरूप महागठबंधन में खामोशी पसरी हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एक तरफ जहां प्रत्याशियों के नामांकन से ही एनडीए के बड़े नेता जिले में अपनी धमाकेदार इंट्री पेशकार चुनावी आगाज कर चुके हैं, वहीं महागठबंधन में प्रचार की कौन कहे नामांकन में भी एक दूसरे दल के बड़े लोग शामिल नहीं हुए।

जगदीशपुर में सीएम नीतीश की सभा भोजपुर जिले के सातों विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी तय करने के मामले में जहां एनडीए आगे रहा वहीं महागठबंधन पीछे रहा। नामांकन और चुनाव प्रचार शुरू करने के मामले में भी एनडीए आईएनडीआईए से फिलहाल पर बढ़त बनाता नजर आ रहा है।

एनडीए के नामांकन के दौरान एक तरफ जहां जगदीशपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आकर कार्यकर्ताओं और समर्थकों का मनोबल बढ़ाया था, वहीं दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से बड़हरा में भाजपा के बड़े नेता मनोज तिवारी नामांकन में शामिल हुए थे।

बिहार सरकार के मंत्री भी आ रहे दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को जिले का प्रभारी बनाए जाने के बाद वे नामांकन से ही लगातार जिले में कैंप कर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सातों विधानसभा क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं के बीच प्रचार प्रसार कर उनका मनोबल और हौसला अफजाई किया है।

गुरुवार को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह शाहपुर में अपना कार्यक्रम कर चुके हैं। शुक्रवार को संदेश और बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में मनोज तिवारी के साथ देश और बिहार सरकार के मंत्री भी आ रहे हैं। इस प्रकार एनडीए का जिले में प्रचार प्रसार अभियान काफी जोर पकड़ चुका है।

महागठबंधन में के नामांकन में नहीं शामिल हुए थे एक दूसरे दल के बड़े नेता भोजपुर जिले के सातों विधानसभा क्षेत्र में नामांकन के दौरान महागठबंधन के लोग एक दूसरे दल के नामांकन में शामिल नहीं हुए थे। यहां पर नामांकन से ही चल रही खामोशी प्रचार प्रसार अभियान शुरू हो जाने के बाद भी अब तक पूरी तरह से टूट नहीं पाई है।

माले के आरा, अगिआंव और तरारी विधानसभा में तथा राजद के अन्य चारों विधानसभा क्षेत्र में एक दूसरे दल के कोई बड़े नेता शामिल नहीं हुए थे। हालांकि, माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने आरा में एक दिन प्रचार किया है।